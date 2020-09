Marseille frustre Metz

Frileux et menés au score, les Marseillais ont finalement arraché un point à la dernière seconde face à Metz samedi soir (1-1). Pour voir l'OM gagner à la maison, on repassera.

272

Niane, ni deux

Marseille (4-3-3) : Mandanda - Nagatomo (Khaoui, 77e), Ćaleta-Car (Lopez, 85e), Gonzalez, Sakai - Kamara (Gueye, 85e), Sanson, Rongier (Germain, 77e)- Payet, Benedetto, Thauvin (Radonjić, 84e) . Entraîneur : André Villas-Boas.



Metz (4-3-3) : Oukidja - Udol, Boye, Bronn, Centonze - Fofana, Maïga, Angban (Kouyaté, 90e+4) - Boulaya (Tchimbembé, 87e), Niane (Diallo, 76e), Nguette (Yadé, 86e) . Entraîneur : Vincent Hognon.

En repartant de son rendez-vous avec le LOSC, dimanche dernier, André Villas-Boas tirait la tronche et n'avait pas apprécié de voir son OM balbutier son football. Une semaine plus tard, bis repetita : le technicien portugais n'a pas retrouvé le sourire, ses joueurs n'ont pas retrouvé l'envie de mettre du rythme au milieu d'un stade vide, et Marseille patine toujours. Sous les yeux de leur nouvelle recrue, Luis Henrique, présent au Vélodrome, les Phocéens ont de nouveau manqué de tranchant samedi soir et n'ont sauvé la face de leur week-end que grâce à un but miracle inscrit par Morgan Sanson au bout du temps additionnel. Sans ça, le FC Metz serait reparti des Bouches-du-Rhône avec trois points dans les poches et un joli scalp dans le sac. Voilà pour les apparences. Pour le fond, c'est une autre histoire, car face à des Grenats solides, mais sans grande folie, l'OM n'a jamais réussi à mettre du rythme et à faire la différence. Entre deux équipes flippées, le match a d'abord peiné à démarrer, puis personne n'a osé dégainer. La première alerte du soir a malgré tout été marseillaise, mais Payet a expédié sa frappe largement au-dessus du but d'Oukidja (15). Oublié par Kamara sur une transition, Florian Thauvin s'est ensuite agacé, et on a compris que la soirée des locaux allait de nouveau être longue, si ce n'est lorsque Dario Benedetto n'est pas passé loin d'inscrire le but de l'année sur un ciseau sorti avant la pause.En face, les Messins n'ont pas changé leurs habitudes et ont procédé en contre. Boulaya a d'abord lâché une frappe timide (19), sur laquelle Mandanda n'a pas cillé. Puis, le passage aux vestiaires leur a donné des idées là où il a alourdi les doutes marseillais. À un quart d'heure de la fin, Ibrahima Niane a alors saisi l'affaire et est venu couper un service trois étoiles d'Udol pour ouvrir le score de la tête (0-1, 71). Vingt minutes plus tard, Steve Mandanda s'est couché pour étouffer une balle de 0-2 signée Maïga, et dans la foulée, l'OM a pu respirer. André Villas-Boas avait alors déjà procédé à plusieurs changements (Germain, Khaoui, Radonjić, Lopez) et Morgan Sanson est venu nettoyer la lucarne sur le gong. Cruel pour le FC Metz. Miracle pour les Marseillais. Parfois, il faut se contenter de peu.