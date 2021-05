L'OM vient à bout d'Angers grâce à un triplé de Milik

Largement dominants, les Marseillais ont eu la cruauté de donner de l'espoir à Angers en se sabotant, pour mieux les achever en toute fin de match. Avec Arkadiusz Milik en bourreau ultime. Pour la qualification en Ligue Europa, c'est aussi quasiment dans la poche, puisque les Phocéens comptent trois points d'avance sur Lens, avec une différence de buts avantageuse (7 contre 1).

Marseille (3-5-2) : Mandanda - Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car - Lirola, Thauvin (Dieng, 84e), Kamara, Rongier (Benedetto, 88e), Henrique (Amavi, 84e) - Payet, Milik (Balerdi, 96e). Entraîneur : J. Sampaoli.



Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Manceau, Pavlović, Thomas, Capelle - Bobichon (Cho, 71e), Mangani - El Melali (Cabot, 46e), Fulgini, Thioub (Pereira Lage, 46e) - Diony (Bahoken, 71e). Entraîneur : S. Moulin.

L'Olympique de Marseille entre bien dans un nouveau cycle. Florian Thauvin, Hiroki Sakai, Saif-Eddine Khaoui ou encore Valère Germain ne joueront plus au Vélodrome l'année prochaine. Ce nouvel OM, il se reconstruit de manière décousue, mais séduisante. Indécise parce qu'on ne sait pas si ses nouveaux hommes forts, Arkadiusz Milik et Pol Lirola en tête, seront eux toujours à Marseille. Indécise parce qu'il faut toujours attendre les derniers instants pour être fixés. Même lorsqu'ils sont en complète maîtrise comme ce soir, les Phocéens préfèrent se faire peur tout seuls, perdre leur entraîneur sur carton rouge, puis arracher la victoire dans la folie. Séduisante pour toutes ces raisons également.Alors que Jorge Sampaoli semblait déterminé à ne pas lâcher sa défense à trois quelles que soient les circonstances, les deux dernières sorties bien ternes des Marseillais ont décidé l'Argentin à bousculer les choses. Organisés à quatre derrière dès le coup d'envoi, ses hommes sont tout de suite plus à l'aise. La possession de balle est là, mais elle est loin d'être stérile pour une fois. Dès la 9minute, un des premiers bons mouvements permet à Pol Lirola de déposer un magnifique centre sur la tête d'Arkadiusz Milik qui ouvre le score de la tête (1-0). S'il n'est pas irréprochable sur sur ce but, Paul Bernardoni va largement se rattraper. Alors que l'OM continue à récupérer haut et à enchaîner les vagues sur le but angevin, le gardien français accumule les parades de grande classe devant Pol Lirola, Hiroki Sakai, Florian Thauvin et Arkadiusz Milik. Et lorsque le gardien est battu, le Polonais est privé d'un élégant doublé pour un hors-jeu logique. Finalement, Marseille finit par lever le pied et laisse enfin une opportunité à Farès El-Melali. Comme un avertissement pour avoir autant vendangé en 45 minutes.Au retour des vestiaires, les Marseillais entament la seconde période de la même manière qu'ils avaient commencé la première. Et encore une fois, c'est Arek Milik qui est à la finition (2-0), sur un amour de déviation de Payet, confirmant que la relation entre les deux hommes commencent à être très intéressantes. Apparemment soulagés d'avoir enfin fait le break, les Phocéens font le drôle de choix d'arrêter de jouer. Et les Angevins sont moins généreux que leurs adversaires quand on leur laisse l'opportunité d'approcher le but adverse. Après cinq minutes de temps fort, Mathias Pereira Lage - qui est entré en jeu à la pause - oblige Mandanda à s'employer, et marque lui-même sur le corner qu'il a obtenu (2-1). De quoi réveiller les Marseillais qui recommencent leur activité favorite : la vendange. Les Angevins continuent à faire le dos rond jusqu'à profiter d'une cagade de Sakai qui percute Mandanda pour obtenir une égalisation inespérée (2-2). Les Marseillais s'énervent, Sampaoli est expulsé, mais ce soudain état de nervosité n'est pas pour leur déplaire. Au bout du temps additionnel, le jeune Dieng obtient un penalty et l'inévitable Milik signe un triplé rageur (3-2). L'incroyable joie de Pablo Longoria en tribunes sur ce but en dit très long sur son côté salvateur. Reste à savoir si le directeur sportif trouvera désormais les mots et les tunes pour garder son buteur l'année prochaine...