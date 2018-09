Marseille explose Guingamp

Longtemps neutralisé par une équipe de Guingamp très bien organisée, l'Olympique de Marseille a finalement martyrisé son adversaire en seconde période et s'installe sur le podium de la Ligue 1. L'En Avant va mal.

Droit dans le mur

Thauvin le héros, Payet le génie

Marseille (4-2-3-1) : Pelé - Amavi, Luiz Gustavo, Rami, Sakai - Strootman, Sanson - Ocampos (Lopez, 46e), Payet (Radonjić, 84e), Thauvin (Germain, 88e)- Mitroglou. Entraîneur : Rudi Garcia.



Guingamp (4-3-3) : Johnsson - Ikoko, Sorbon, Kerbrat, Eboa Eboa - Didot (Coco, 68e), Fofana, Phiri - Thuram, Roux, Benezet. Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Accueillir la lanterne rouge, cela peut paraître simple. Sauf quand celle-ci est un habitué confirmé du championnat et a décidé de serrer la vis derrière. Un contexte qui a fait craindre le match piège à l'OM pendant toute la première période. Face à des Bretons parfaitement organisés, l'équipe de Rudi Garcia a peiné pendant la moitié du match. Avant que l'ancien entraîneur de la Roma n'ajuste son équipe avec l'entrée de Maxime Lopez et détruise le problème tactique imposé par Antoine Kombouaré. Lequel, avec cinq défaites en autant de matchs, pourrait commencer à se sentir menacé du côté de Guingamp.Antoine Kombouaré l'avait plus ou moins fait comprendre : après quatre défaites de rang, son En Avant allait venir à Marseille avec pour premier objectif d'être solide. Des intentions traduites dans le jeu par une organisation rigoureuse et la possession concédée aux Olympiens. Près de 70% du temps avec le ballon, mais seulement six tirs et aucun dans le cadre. Deux seules vraies actions notables pour l'OM : un tir contré de Morgan Sanson dans la surface à la conclusion d'une belle séquence collective initiée par Florian Thauvin (12), puis une tête piquée de peu à côté de Kostas Mitroglou à la réception d'un centre du champion du monde 2018 (30). En mode « défense totale » , les Guingampais se sont néanmoins autorisé quelques sorties de balle qui ont poussé la défense marseillaise à serrer les dents. Notamment sur le côté de Marcus Thuram, particulièrement actif pendant ce premier acte manqué des Marseillais, totalement neutralisés.Conscient que les 45 premières minutes de son équipe étaient indigestes, Rudi Garcia change ses plans dès le retour des vestiaires : Lucas Ocampos, peu en vue, cède sa place à Maxime Lopez, ce qui pousse Dimitri Payet sur le flanc gauche et Morgan Sanson un peu plus près de l'attaque. Une modification rapidement payante pour l'OM, qui occupe mieux l'espace et bouscule la défense guingampaise. Après un poteau de Mitroglou, maladroit à la réception d'une déviation d'Adil Rami (50), Marseille se libère peu avant l'heure de jeu grâce à un coup de tête lobé de Florian Thauvin (57).En difficulté dans le jeu pendant la première période, les Phocéens s'en sortent sur une touche offensive et forcent les hommes d'Antoine Kombouaré à revoir leur schéma. La suite, c'est un OM libéré et un Stade Vélodrome gâté par son artiste Payet, qui crucifie Johnsson d'une reprise de volée du plat du pied droit qui vient se loger sous la barre du gardien suédois (73). À l'abri, Marseille n'est pas pour autant rassasié et en remet une couche avec Thauvin, qui conclut d'une frappe enroulée du gauche une contre-attaque proprement initiée par Kevin Strootman (80), puis avec Mitroglou, qui se fait plaisir sur une offrande de Payet (82). Marseille n'a vraiment joué que 45 minutes, mais cela suffit pour préparer au mieux sa nouvelle campagne européenne, ce jeudi contre Francfort.