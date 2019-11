Marseille et Payet ébouillantent Lyon

Dans une ambiance explosive, l'Olympique de Marseille a fait craquer Lyon grâce à un Dimitri Payet en mission et un état d'esprit de combattants. Les Gones ont réagi en seconde période, mais n'ont pu combler leur retard face à une équipe réduite à dix. Villas-Boas tient certainement son match référence et réinstalle l'OM à la seconde place de Ligue 1.

Ce diable de Payet

Le calme après la tempête

Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sarr, Álvaro González, Ćaleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Lopez (Khaoui, 87e), Benedetto (Strootman, 66e), Payet (Germain, 77e). Entraîneur : André Villas-Boas.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - Thiago Mendes, Aouar (Cherki, 57e) - Traoré (Terrier, 75e), Reine-Adélaïde (Jean Lucas, 46e), Cornet - Dembélé. Entraîneur : Rudi Garcia.

Êtes-vous déjà descendus dans un volcan ? À cette question, les Lyonnais pourront répondre par l’affirmative. Mais l’expérience ne les a pas laissés indemnes. Car ce dimanche, pour la première fois depuis cinq saisons, Marseille s’est payé le scalp de l’Olympique lyonnais dans des conditions qui ne peuvent que faire aimer ce championnat. En effet, ce 99Olympico a été un réel péplum, avec des bagarres dans tous les coins, mais surtout un formidable gladiateur en la personne de Dimitri Payet, double buteur. Le Réunionnais a donné une avance nécessaire pour prendre six points d’avance sur l’adversaire du soir et une option sur la seconde place de Ligue 1.Un grondement. Voilà la bande-son choisie pour l'entrée des joueurs. Pour les images : un magnifique tableau déroulé en un triptyque dans les tribunes du Vélodrome pour célébrer 120 ans d'activité de l'OM. Sous le regard du fondateur René Dufaure de Montmirail, de la Bonne Mère, des armoiries de la ville, mais surtout de 65 369 spectateurs — plus grande affluence pour un club français dans son stade en Ligue 1 —, les Marseillais commencent ce match tambour battant, Darío Benedetto manquant le cadre de la tête après un cornet de Payet. Pourtant, les hommes de Rudi Garcia, tout juste chahuté pour son retour, ne se débinent pas. Sans Memphis Depay, blessé, l'animation offensive est partagée : Aouar à la baguette lance Maxwel Cornet qui bute sur Mandanda, Jeff Reine-Adélaïde joue des corners intéressants sous une pluie de boulette de papier, Moussa Dembélé se débat en pointe, Bertrand Traoré fait du Bertrand Traoré.Mais le premier séisme interviendra à la 13minute, moment où Thiago Mendes tente de sortir une balle en s'aidant de la main. Penalty inévitable, mais interminable : Dimitri Payet se saisit du ballon, mais il faudra plus de cinq minutes pour le tenter. Entre-temps, les claques de Benedetto sur la caboche de Léo Dubois, les lasers sur Lopes et le brouhaha ambiant feront grimper la pression. Pas un souci pour Payet qui place sa frappe dans la lucarne droite et libère tout un stade. Le meneur ne s'arrêtera pas là : des exters délicieux en pagaille, des récupérations hargneuses, des ouvertures bien senties, le Réunionnais est en feu. Et c'est sur une action dont il est à l'initiation et la conclusion, d'une frappe croisée imparable, qu'il donne du confort aux siensAu panache marseillais succédera un panache de fumée, causé par les fumigènes craqués à la reprise. Dans ce contexte explosif, Lyon cherche ses repères. Pour des raisons tactiques, Jean Lucas a remplacé à la mi-temps Reine-Adélaïde (certainement le meilleur joueur de l'OL), avant que Rudi Garcia ne soit contraint de sortir Houssem Aouar, touché à la cuisse. Et c'est dans ce brouillard que Rayan Cherki, 16 ans, est lancé dans le bataille. Pourtant, tout se dissipera pour les Gones quelques secondes plus tard. Sur une galette de Traoré, Moussa Dembélé profite des hésitations d'Álvaro González pour placer son coup de tête à bout portant. Le « patron » espagnol craquera une seconde fois, au moment d’annihiler une action de but. Deux boulettes consécutives qui remettent Lyon en supériorité numérique dans le match.Mais les visiteurs n’en feront pas grand-chose. Comme si le crédit rebondissements était épuisé, la rencontre s’installe dans un faux rythme, et Marseille cherche surtout à tenir son avantage. Valentin Rongier abat du travail pour deux, Morgan Sanson remonte les ballons, Valère Germain fait remonter le bloc, sans pouvoir faire plus. Martin Terrier est tout proche de réinstaller une clim’ dans le Vélodrome, mais sa volée frôle le poteau droit, alors que les rushs de Cherki ne sont pas exploités. Lyon pourra avoir des remords, mais il est tombé sur une bande de morts de faim.