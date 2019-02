Kamara – Ćaleta-Car, charnière du futur

En grande difficulté défensivement depuis le début de saison, Marseille retrouve de la stabilité depuis trois matchs grâce à ses deux jeunes en défense centrale : Boubacar Kamara et Duje Ćaleta-Car.

Place aux jeunes

Complémentarité et relances

Par Kevin Charnay

L’inefficacité criante des attaquants marseillais. Qu'ils se nomment Germain, Mítroglou ou Njie. Voilà ce qui a longtemps cristallisé les critiques. Sauf que le plus inquiétant à Marseille lors de la phase aller, ce n’était pas son attaque – aujourd’hui la troisième du championnat à égalité avec Lyon et Strasbourg –, mais bel et bien sa défense. Avec 34 buts encaissés, Marseille possède actuellement la treizième défense seulement du championnat. Si Rudi Garcia a réglé une partie de ses problèmes offensifs avec le renfort de Mario Balotelli , c’est en revanche avec les hommes qu’il a à disposition qu’il doit faire progresser son groupe défensivement.Bonne nouvelle : après avoir tenté pas moins de dix charnières différentes, que ce soit à deux ou à trois, il semble enfin avoir trouvé la formule avec Boubacar Kamara et Duje Ćaleta-Car. Associés en défense centrale lors des trois derniers matchs de championnat contre Bordeaux Dijon et Amiens , le Français et le Croate ont permis à l’OM de n’encaisser qu’un seul but. Contre 33 lors des 22 rencontres précédentes, durant lesquelles les deux n’ont jamais été titularisés ensemble.Véritable pépite du centre de formation, Boubacar Kamara est un diamant à polir. Grâce ou à cause de sa grande polyvalence, il a été trimbalé un peu partout sur le terrain. Alors qu’il devait enfin s’installer en défense centrale cette saison, le prodige a tout de même connu un petit passage à vide. Écarté du groupe marseillais à la fin de l’année 2018 pour des performances en demi-teinte et pour un «» selon son entraîneur, Kamara a su se remettre en question très vite. D’abord en demandant à jouer avec la réserve durant cette mauvaise passe pour garder du rythme, puis en se remettant au travail. Résultat : aujourd’hui, « Bouba » est revenu dans le onze encore plus fort. D’abord de retour grâce aux blessures et méformes de Rolando et Rami, il a aujourd’hui confirmé son statut de crack. À seulement 19 ans, sa place de titulaire semble désormais indiscutable.Pour son compère croate, le chemin va être encore long à parcourir pour atteindre le totem d'unanimité. Si ses trois dernières sorties ont été très convaincantes, Ćaleta-Car a vécu un début de saison si compliqué qu’il est encore en phase de prise de confiance. Lorsqu’il débarque sur la Canebière cet été pour presque vingt millions d’euros, le finaliste de la dernière Coupe du monde suscite de grosses attentes. Sauf qu’il est lancé trop tôt dans le grand bain, et se brûle les ailes. Dépassé à Nîmes et en phase de poules de Ligue Europa, catastrophique à Lyon où il finit par se faire expulser, le Croate sort complètement des plans de Rudi Garcia . D’ailleurs, depuis son supplice au Parc OL fin septembre, il n’avait plus été titulaire en Ligue 1. Jusqu’à ces trois derniers bons matchs.» , assure déjà Rudi Garcia face à la presse. En tout cas, Bouba et Duje sont complémentaires sur le terrain. D’un côté, le Français brille par sa sérénité à toute épreuve, sa vitesse et son sens de l’anticipation. De l’autre, le Croate se place plus bas en couverture, fait parler sa robustesse et son très bon jeu de tête. Mais surtout, la charnière impressionne par sa capacité technique dans la relance. Loin d’être le point fort de leurs aînés et concurrents Rami et Rolando Kamara peut porter le ballon pour casser une ligne, quand Ćaleta-Car est capable de belles diagonales dans le jeu long. Une caractéristique bien pratique, lorsque Marseille doit faire le jeu. Mais pour l’instant, la paire n’a pas été testée dans un gros match où il faut expérience, vice et esprit guerrier pour tenir le coup. Les prochaines échéances contre Rennes , Sainté, Nice et surtout Paris devraient montrer si en plus d’être la charnière du futur, Bouba-Duje peut déjà être celle du présent à Marseille.