Petit à petit, Randal fait son Kolo Muani

Parti libre outre-Rhin après avoir offert un trophée à son club formateur, le FC Nantes, Randal Kolo Muani n’a pas eu besoin de période d’acclimatation dans ce nouveau championnat. Alors qu’il revient déjà en France, ce mardi pour y affronter l’OM, l'actuel meilleur passeur de Bundesliga sera l’une des armes de l’Eintracht.

« En contre, il est redoutable dans le jeu en profondeur. »

?? Eiskalt gelauert! Die drei schnellsten Abschlüsse des Augusts von Kolo Muani, Kamada und nochmals Kolo Muani ??#SGE @DFV_AG pic.twitter.com/zAMVqQgqSr — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 9, 2022

C’était il y a un peu moins d’un an dans la salle de réunion de la Jonelière, au début de l’automne, quand Randal Kolo Muani ne savait pas encore que sa deuxième saison professionnelle rentrerait dans les annales. L’attaquant ignorait qu’il bouclerait cet exercice à treize caramels, six passes décisives et une Coupe de France soulevée, mais il se disait déjà que l’Eintracht Francfort était sur ses côtes et que son avenir se dessinerait loin de la cité des ducs de Bretagne. À l’idée de débarquer en Bundesliga quelques mois plus tard, donc, le Canari salivait d’avance, dans nos colonnes Niveau ballon rond, RKM tape souvent juste, et il en est de même lorsqu'il se décide à sortir de son mutisme. Ainsi, depuis que le natif de Bondy a posé le pied au pays dudu haut de ses 23 ans, tout s’est à peu près passé comme il l’avait planifié. Convaincant en préparation puis passeur décisif pour Lucas Alario dès sa première entrée en match officiel avec l'Eintracht, en Pokal contre le FC Magdeburg (D2) le 1août, RKM a rapidement pu être mis dans le bain en enchaînant face au Bayern (1journée de Bundesliga) et au Real Madrid (Supercoupe de l'UEFA), avec un but contre les Bavarois 19 minutes après son entrée en jeu sur lequel il piège Manuel Neuer, malgré la rouste finale (1-6). Le début d'une belle série pour l'ancien Canari, puisque le 3 septembre, après un probant succès face à Leipzig (4-0 avec deux passes décisives pour le Français) , il facturait deux pions et cinqsur ses sept premières rencontres avec les, rapidement tombés sous le charme de sa bouille, son jeu de jambes, sa conduite de balle chaloupée, sa pointe de vitesse de libellule, sa générosité dans les efforts et les caviars et sa faculté à croquer le moindre espace pendant 90 minutes. De quoi rapidement gagner sa place de titulaire aux côtés de Mario Götze ou Daichi Kamada, malgré la concurrence de Rafael Borré et Lucas Alario, et se poser en tant que meilleur passeur décisif de BuLi avec quatre unités. posait son entraîneur Oliver Glasner en août.Au plus grand bonheur des supporters de Francfort, qui découvrent une pépite que leur club est allé chercher pour: n'ayant pas réussi à le prolonger, le FC Nantes a vu son crack - arrivé sept ans plus tôt sur les rives de l'Erdre quitter le nid libéré de tout contrat , et certainement pas mécontent d'en avoir fini avec Waldemar Kita et compagnie , alors que son destin avait été un véritable feuilleton en Loire-Atlantique. Une manière de faire perdurer la tradition des joueurs convoités et partis libres de la maison jaune ces dernières années (Filip Djordjevic en 2014, Adrien Thomasson et le capitaine Léo Dubois en 2018, Ciprian Tătăruşanu en 2019 ou encore Batista Mendy en 2021)., a récemment confirmé dansRKM, qui connaît néanmoins un passage à vide avec son équipe depuis deux rencontres (défaites sèches contre le Sporting en C1 et Wolfsbourg).[...]Débarrassé des duels avec le Jean-Louis Leca, Anthony Lopes ou Gauthier Gallon et désormais opposé aux passoires du calibre de Manuel Neuer, Randal Kolo Muani ne devrait pas avoir trop de mal à atteindre cet objectif.

Par Jérémie Baron