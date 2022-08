Marseille démolit Nice

À l'Allianz Riviera ce dimanche, l'Olympique de Marseille a envoyé valser le bilan équilibré des cinq dernières rencontres face au Gym, en asphyxiant l'OGC Nice (3-0). À vrai dire, l'affaire était déjà dans le sac à la pause, dans le sillage des redoutables pistons du système Tudor, de Dimitri Payet, de Valentin Rongier, et bien sûr d'Alexis Sánchez, auteur d'un doublé.

Sanchaud devant

Nuno Tavares > Nuno Gomes

Nice (4-2-3-1) : Schmeichel - Bard (Atal, 58e), Dante, Viti, Lotomba - Rosario, Beka Beka (Thuram, 58e) - Claude-Maurice (Ramsey, 46e), Ilie (Brahimi, 46e), Pépé - Delort (Stengs, 78e). Entraîneur : Lucien Favre.



Marseille (3-4-2-1) : P. López - Mbemba, Kolašinac (Bailly, 58e), Balerdi - Clauss (Kaboré, 78e), Rongier, Veretout, N. Tavares (Gueye, 78e) - Payet (Bakambu, 68e), Guendouzi - A. Sánchez (Suárez, 68e). Entraîneur : Igor Tudor.



C'est à se demander si Prime Video ne devrait pas afficher un pictogramme, par prévention. Trimballé par une séduisante équipe de l'OM, Nice n'a jamais vu le jour dans le derby méditerranéen, disputé à l'Allianz Riviera. Les Aiglons pointent même au 18rang de Ligue 1, après une nouvelle sortie indigente. Dans les Bouches-du-Rhône en revanche, on se délecte du fauteuil de leader provisoire, d'une équipe flexible et d'un jeu déjà drôlement bien huilé.La première percée marseillaise donne rapidement le ton de la rencontre : l'OM semble sur Mars, le Gym à l'EHPAD. Une interception haute de Valentin Rongier, une frappe trop croisée de Dimitri Payet (9). Deux noms qui vont torturer les esprits de Lucien Favre. À peine le temps de souffler et de se replacer, que Jonathan Clauss récupère le cuir, s'amuse avec Melvin Bard avant de trouver Alexis Sánchez dans la surface, qui allume en force dans son style caractéristique. Dante et Mattia Viti sont spectateurs, Schmeichel n'esquisse aucun mouvement. Dans la minute, une autre attaque placée voit Payet louper de peu le cadre pour la seconde fois (11), à la suite d'une feinte de Sánchez devant Pablo Rosario.Submergé, l'OGCN ne sort même plus de sa moitié de terrain... sauf lorsque les Marseillais daignent faire tourner jusqu'à Pau López. Rareș Ilie s'enferme (18), puis Leo Balerdi empêche Nicolas Pépé de faire sursauter son portier (29), en livrant son corps à la science. Sur une action limpide, le défenseur argentin se jette même au second poteau, mais le centre de Jonathan Clauss fuit ses crampons (31). Distributeur et hyper altruiste, Dim' Payet caviarde ensuite Sánchez, au lieu de prendre sa chance. Le Chilien est bloqué sur le fil par Jordan Lotomba (35) après un temps de latence. Le couperet approche.Trouvé à l'angle de la surface par Mattéo Guendouzi, Nuno Tavares finit par surprendre Kasper Schmeichel avec un cachou rasant du droit, son mauvais pied. Poteau rentrant. Le troisième pion de la saison - déjà - pour le Portugais, n'est pas le dernier coup de poignard dans le cœur des Aiglons avant l'entracte. Signe de l'apport démentiel des pistons dans le système d'Igor Tudor, Tavares se signale à nouveau sur une frappe du gauche, cette fois. Schmeichel s'interpose, mais Alexis Sánchez bondit de son terrier, pour faire mouche à nouveau. Match plié comme à l'atelier origami.En seconde période, Nice ne fera même pas illusion, en dépit des changements de Lucien Favre. Le premier tir cadré du Gym, signé Nicolas Pépé plein axe, n'intervient qu'à l'heure de jeu. C'est même plutôt l'OM, malgré un manque de consistance logique et certain en fin de match, qui frôle le quatre à zéro. Tavares flirte avec le poteau gauche de Schmeichel sur sa spéciale croisée (73), et Guendouzi envoie une ganache dans les pieds du portier danois (88). Rideau. Les Niçois ont-ils été essorés par leurs 120 minutes européennes face au Maccabi Tel-Aviv ou ne sont-ils tout simplement pas dans la même catégorie que leurs rivaux ? Sans doute un peu des deux, et Lucien Favre a du pain sur la planche. Sous peine de finir enfariné.