L'OM déjoue (encore) à Strasbourg

S'il avait encore des espoirs de Top 4 et de Coupe d'Europe, l'Olympique de Marseille les a (définitivement ?) ruinés en concédant le nul en Alsace (1-1). Valère Germain a pourtant ouvert le score juste après la pause, mais Adil Rami a provoqué un penalty synonyme d'égalisation pour Strasbourg. Saint-Étienne est à quatre points, avec un match supplémentaire à disputer. À trois journées de la fin du championnat...

Gustavo, seul frisson

Et Adil fauta...

Strasbourg (5-3-2) : Sels - Lala, Koné, Mitrović, Caci, Carole - Sissoko (Thomasson, 63e), Martin, Fofana - Da Costa (Mothiba, 78e), Ajorque (Gonçalves, 89e). Entraîneur : Laurey.



Marseille (3-5-2) : Mandanda - Rami (Amavi, 80e), Ćaleta-Car, Kamara - Sakai, Lopez, Strootman (Njie, 85e), Gustavo, Ocampos - Balotelli (Payet, 79e), Germain. Entraîneur : Garcia.

Par Florian Cadu

Jusqu'au bout, sa saison aura ressemblé à un enfer sans fin. Lorsqu'il touche Ajorque dans la zone décisive à la 65minute de jeu, le champion du monde sait. Il sait qu'il vient de faire perdre deux points à son équipe en provoquant un penalty, sûrement synonyme de non-qualification européenne pour l' Olympique de Marseille . Des Phocéens qui avaient pourtant ouvert le score grâce au cinquantième but de Germain en Ligue 1, et qui tenaient un succès peut-être salvateur sur la pelouse d'un Strasbourg jusque-là inoffensif. Mais non. Rami a essayé de défendre, ce qu'il n'arrive plus à faire depuis de nombreux mois, et a offert l'égalisation à l'adversaire qui a récolté le point du nul.l'OM... etAdil ?La victoire, ou la fin de saison. Voilà devant quelle problématique se trouve l'OM, au moment d'entrer sur la pelouse de la Meinau. Où les locaux, de leur côté, peuvent évoluer sans pression après un exercice réussi et déjà achevé en matières d'objectifs. Reste que Marseille a tout de même un fond d'orgueil, et veut le démontrer même si Thauvin ou Sarr ne sont pas là.Dominateurs dans le jeu et maîtres de la possession (plus de 60% avant la pause), les Phocéens ont cependant du mal à faire décoller cette partie où les 22 acteurs s'observent beaucoup. Gustavo est même le seul à se procurer une véritable occasion au cœur du premier acte : servi par Germain, le Brésilien croit tromper Sels, mais le gardien alsacien stoppe la tentative croisée du milieu de terrain. Plutôt attentiste et à l'affût de la moindre opportunité, Strasbourg rejoint donc les vestiaires sur un score nul et vierge. Qui laisse de bons espoirs aux visiteurs.D'ailleurs, l'OM a totalement raison de voir le verre à moitié plein : lorsque l'arbitre siffle l'entame de la seconde période, les Olympiens ne mettent que quelques minutes à ouvrir le score. Gustavo -Batolli-Sakai-Germain... et but de l'attaquant français d'une reprise enroulée ! Dans la foulée, Ćaleta-Car explose le poteau de Sels. Pas si grave, en apparence : à ce moment de la rencontre et avant les autres matchs de la journée, Marseille revient alors à deux unités de la quatrième place squattée par Saint-Étienne, son objectif le plus raisonnable.Devant son public, Strasbourg réagit enfin. Sans se montrer hyper dangereux dans un premier temps, le RCS commence à prendre quelques initiatives et à proposer quelque chose offensivement. Se réveiller à l'heure de jeu ? Cela peut paraître un peu tard, mais c'est largement suffisant lorsqu'on affronte la défense phocéenne en 2019. Ainsi, le malheureux Rami bouscule Ajorque dans la surface de réparation de Mandanda. Lequel s'incline face au penalty de Lala. Ce qui donne un match nul 1-1, et un partage des points alors que le gardien tricolore manque de provoquer une défaite sur une boulette rattrapée par Kamara. À trois journées de la fin du championnat, la bande de Garcia semble avoir désormais trop de retard sur les concurrents de devant pour espérer quoi que ce soit. Rami, lui, est remplacé à dix minutes du terme. Triste(s) fin(s).