Marseille, ça passe ou ça casse

Alors que l'OM voit le podium s'éloigner en Ligue 1, après quatre matchs sans victoire, les Phocéens ont l'occasion d'éclaircir un peu leur automne en s'assurant un avenir printanier sur le continent. Pour cela, il faudra battre Tottenham ce mardi en clôture de la phase de poules de C1, pour viser les huitièmes de finale. Ou arracher un nul conjugué à une victoire de Francfort face à Lisbonne pour être reversé en Ligue Europa.

À la recherche d'un second souffle

Au bon souvenir de 2011

Par Adrien Hémard-Dohain, à Marseille

L'OM est sur un fil. Reste à savoir si les hommes d'Igor Tudor vont tomber à l'issue des 90 minutes ce mardi au Vélodrome face à Tottenham. Et de quel côté. Trois scénarios sont à l'ordre du jour : battre leset s'assurer une place en huitièmes de finale de Ligue des champions, onze ans après l'épopée de 2011 jusqu'en quarts sous les ordres de Deschamps. Accrocher la bande à Conte - qui joue aussi son avenir européen -, et voir Francfort l'emporter dans le même temps face au Sporting, pour être reversé en Ligue Europa. Ou quitter la scène continentale si la soirée se déroule autrement. Voilà donc l'OM au pied du mur, avec son destin entre les pieds. Un scénario qui ressemble à celui qui entourait les Marseillais avant la double confrontation face au Sporting, et qui leur a réussi. Alors que la crise couve sur le Vieux-Port, Igor Tudor et ses ouailles seraient bien inspirés de retrouver le chemin de la victoire.La frustration strasbourgeoise à peine digérée (l'OM a été rejoint au bout du temps additionnel sur un bijou de Gameiro), les Olympiens doivent relever la tête. Car en face, Tottenham joue également son avenir dans ce groupe indécis. À l'aller, les Marseillais avaient tenu tête aux hommes d'Antonio Conte, avant de s'incliner les armes à la main, en fin de match, épuisés par leur infériorité numérique. Depuis, Tottenham souffle le chaud et le froid, avec 5 victoires, 4 défaites et 2 nuls en onze matchs. Surtout, les Spurs seront privés de leur coach, suspendu. Ce qui n'est pas sans réjouir Igor Tudor, ami de l'Italien :Et notamment Harry Kane et Heung-min Son, dont la vitesse a de quoi faire trembler une arrière-garde marseillaise plus aussi imperméable qu'en début de saison, même si Éric Bailly sera bien de la partie.Une bonne nouvelle pour Tudor, qui sent le mistral tourner depuis quelques semaines sur le Vieux-Port. Emmuré dans un positivisme à tout épreuve, le Croate préfère toutefois refaire les matchs à coups de « et si » à chacune de ses sorties. Dernier exemple samedi, à la Meinau :Et avec des si, on abat des forêts. Or, Igor Tudor n'a plus d'arbre derrière lequel se cacher, ni de branches auxquelles se rattraper. Le manque de réalisme de ses troupes est criant, tandis que son coaching, rarement inspiré, est de plus en plus pointé du doigt. Interrogé sur la question, le Croate a esquissé un début d'aveu :Avant, comme souvent, de dévier :Entre des titulaires à la recherche d'un second souffle, et des remplaçants peu concernés - ou en tout cas pas décisifs -, Igor Tudor et son staff se trouvent à un tournant. Ne pas donner de réponse devant la presse est une chose, mais le Croate doit en trouver sur le terrain., se borne-t-il à répéter pour le moment :Tudor a toutefois soulevé un point :Vu les dernières sorties marseillaises, il aurait pu ajouter faire le match parfait durant 90 minutes. Ce qui n'a pas été le cas face à Strasbourg, Francfort, Paris, Lens ou au Sporting., a ainsi reconnu, lucide, Dimitri Payet, samedi en Alsace.Heureusement, l'OM pourra compter sur ses grognards pour afficher le tempérament nécessaire pour renverser Tottenham. À leur tête, Alexis Sánchez, confiant :Pour donner vie au rêve phocéen, le Chilien sera en première ligne, et pas seulement sur le terrain :Les Marseillais peuvent aussi se souvenir du 6 décembre 2011. Ce soir-là, sur la pelouse du Signal Iduna Park, l'OM arrachait sa qualification en huitièmes de finale de C1 face au Borussia Dortmund de Klopp. Personne n'a oublié lade 0-2 à 3-2 des Olympiens, et le bijou de Valbuena. Petit Vélo n'est plus là, mais l'OM joue cette fois son va-tout à domicile, face à un adversaire moins confiant que le champion d'Allemagne de l'époque., salive Pau Lopez.Ce serait un bon début pour espérer décrocher une première victoire en C1 devant son public depuis le huitième de finale aller de 2012 face à l'Inter, et à quelques jours d'une réception bouillante de l'OL au Vélodrome. Plus que son avenir européen, l'OM joue ce soir une bonne partie de saison.