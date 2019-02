Un Américano beaucoup trop dilué

Duel d'Américains ce mardi soir au stade Vélodrome. Pour la première fois, l'OM de Frank McCourt et les Girondins de Joe DaGrosa vont s'affronter en Ligue 1. Les milliardaires américains ont récemment jeté leur dévolu sur deux clubs historiques français, annonçant leurs grandes ambitions pour les ramener au sommet. Mais la tâche s'annonce forcément plus ardue que prévue.

Le rêve américain

Plus dure sera la chute ?

Toucher les fans au soccer

Par Clément Gavard

Le temps d’une soirée, la Ligue 1 va se mettre à l’heure américaine. Ce mardi soir, Marseille reçoit Bordeaux, un match en retard de la 18journée. Au même moment, il sera l’heure du déjeuner sur la côte Est des États-Unis et certainement pas celle de se poser devant une rencontre entre deux équipes du milieu de tableau du championnat français. Mais qu’importe : cet OM-Bordeaux sera l’occasion d’inaugurer l’Américano (ou Américianico, au choix), puisque les deux clubs historiques sont désormais sous pavillon américain. Et dans les deux cas, les deux nouveaux boss n’ont pas hésité à affirmer leurs ambitions sportives (dans des registres légèrement différents) pour séduire les supporters et vendre du rêve. Mais pour quels résultats dans le futur ?Cela ne fait aucun doute, les Américains aiment voir grand. Très grand. Ainsi, Frank McCourt débarque à Marseille en août 2016 avec un slogan grandiloquent : «» . Pas besoin d’en dire plus pour comprendre que le nouveau propriétaire américain nourrit quelques ambitions sympathiques pour son nouveau joyau. «, lâche-t-il lors de sa première conférence de presse.» Bim, les bases sont posées.Pas de slogan à la sauce marseillaise du côté de Bordeaux avec Joe DaGrosa – arrivé à la tête du club en novembre dernier -, mais un discours là aussi très ambitieux , au point d’imaginer un retour en Ligue des champions d’ici trois ans et même rivaliser avec le PSG. «» Non, il n’y a pas de place pour lachez les Américains.Oui mais voilà, tout n’est pas si simple. Les deux hommes sont arrivés avec leurs grandes ambitions, leurs grands discours et leurs rêves les plus fous, sans forcément être conscients de la difficulté de la tâche. Il aura fallu un peu plus d’un an à McCourt pour saisir cette réalité. «: "Où est le champion ?"» Car ici est probablement le premier problème.Les deux hommes ont débarqué à la tête d’un club français sans trop savoir à quoi s’attendre, sans trop connaître la culture dans laquelle il débarquait, ni les difficultés de construire un projet cohérent et ambitieux dans le football européen, un exercice déjà bien compliqué pour les Qataris du PSG, dont les moyens sont largement supérieurs à ceux des deux milliardaires américains. «, expliquait DaGrosa dansen novembre.Les supporters, justement, sont au centre de l’attention de McCourt et DaGrosa. La première annonce du second après la fin des négociations pour la reprise des Girondins ? Un tweet annonçant la future amélioration des buvettes au stade . Des tribunes vides au Matmut Atlantique ? Hors de question, l’homme d’affaires veut absolument remplir les 42 000 places d’une enceinte qui sonne beaucoup trop souvent creux ces derniers temps. «, précise-t-il.Un discours rappelant sensiblement celui de son compatriote McCourt en 2016 : «» Raté, le promoteur immobilier a pu le constater lors de sa venue pour le match contre Lille , qui s'est déroulé dans une ambiance délétère au Vélodrome, alors que le Vélodrome était encore en fusion il y a encore quelques mois en Ligue Europa. Et s'il ne devrait pas être présent ce mardi soir pour échanger avec son compatriote DaGrosa, ce dernier n'aura sûrement pas besoin de McCourt pour comprendre que le rêve américain n'est pas la seule utopie dans ce monde de brutes.