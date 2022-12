Marseille aurait enfin trouvé un accord avec Flamengo pour Gerson

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'OM retombe sur ses pattes.En grande délicatesse depuis l'arrivée d'Igor Tudor et plus titulaire depuis le 8 octobre dernier, Gerson s'apprête à faire ses valises pour de bon et à quitter l'Europe. Le père du joueur avait annoncé la couleur fin octobre , et l'OM était en discussion avec Flamengo afin de trouver un accord convenable pour toutes les parties. Si les négociations semblaient être dans un creux ces dernières semaines, un montage financier aurait finalement été établi ce samedi autour d'une indemnité de transfert de vingt millions d'euros, selon les informations de La Provence Marseille ne fera donc pas de bénéfice sur le joueur, acheté au moins vingt millions d'euros en juillet 2021, mais ne négligera pas cette rentrée d'argent, alors que le nom d'Azzedine Ounahi est de plus en plus soufflé dans la cité phocéenne. En conférence de presse ce samedi, Igor Tudor est resté très soft en ce qui concerne le mercato marseillais :Seule confirmation par le technicien croate : Isaak Touré va bel et bien rejoindre Auxerre en prêt.