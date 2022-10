Marseille, attention au virage

Après la sortie de route face à Ajaccio, l’OM reprend sa route européenne, direction Lisbonne et le stade José Alvalade pour y défier le Sporting. Une semaine après avoir redressé le cap en C1, et à l’heure d’aborder un road trip particulièrement chargé en Ligue 1, les Marseillais sont à un tournant de leur saison.

Un calendrier XXL jusqu'au Mondial

Par Adrien Hémard-Dohain

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand on réalise le meilleur début de saison de son histoire, et que l’on perd contre la lanterne rouge à domicile en n'ayant concédé qu’un tir cadré (1-2), il y a de quoi péter un boulon. Mais après la défaite surprise face à Ajaccio, au Vélodrome, Igor Tudor a gardé son calme, et plaidé la thèse du coup de la panne :Voilà pour le discours officiel. En interne, on imagine bien que le pilote croate a depuis resserré les vis pour éviter un nouvel accident.La panne sèche des Olympiens dimanche contre la lanterne rouge est un risque lorsqu'une équipe carbure à toute vitesse comme l’OM depuis le début de saison., relativisait Dimitri Payet après coup.Un petit arrêt forcé qui ne ferait pas de mal à l’OM, qui entre dans une ligne droite pleine d’obstacles jusqu’au Mondial.Après en avoir décousu avec le Sporting ce mercredi à Lisbonne, les Marseillais enchaîneront avec le PSG puis Lens en Ligue 1, avant d’aller à Francfort, Strasbourg, de recevoir Tottenham et Lyon puis de finir par un déplacement à Monaco. Unpérilleux lors duquel il faudra éviter de laisser des plumes. Et pour cela, il s’agit de bien s’élancer ce mercredi à Lisbonne face à un Sporting revanchard, privé de son gardien Adán , mais qui enregistre le retour de son capitaine Sebastián Coates. Vainqueurs en championnat le week-end dernier (2-1 face à Santa Clara), les hommes de Rúben Amorim voudront reprendre leur marche en avant, et conforter leur place de leader du groupe D. D’autant qu’ils ne savent que trop bien qu’il ne faut pas enterrer l’OM dans la course aux huitièmes, comme le rappelait Pedro Gonçalves avant le match aller :Pour cela, les hommes d’Igor Tudor, libérés par le succès 4-1 la semaine passée à l’aller, mais fragilisés par leur revers du week-end, devront sortir le grand jeu. La victoire face au Sporting est impérative pour revenir à hauteur de l’adversaire du soir, et véritablement se relancer dans la course aux huitièmes avant un déplacement périlleux à Francfort, et une possible finale à domicile (sans le virage nord) contre Tottenham. Bonne nouvelle : les Marseillais devraient pouvoir compter pour cela sur Matteo Guendouzi et Jonathan Clauss, de retour de blessure. Auteur d’une bonne entrée dimanche après avoir intégré l’équipe type de la semaine dernière en C1, Amine Harit sera aussi de la partie. Un autre retour sera lui aussi attendu par Igor Tudor : l’état d’esprit, qui a fait défaut face à Ajaccio.(face à Ajaccio, NDLR), s’est inquiété le Croate.Il le faudra pour voir les Marseillais enchaîner une deuxième victoire consécutive en C1, ce qui sera une première depuis plus de dix ans, et les deux huitièmes de finale contre l’Inter Milan. Et ainsi se relancer sur la route, justement, des huitièmes.