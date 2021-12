Marseille assure l'essentiel contre le Lokomotiv Moscou

OM (3-2-4-1) : Mandanda - Saliba, Balerdi, Peres - Rongier, Gueye (Kamara, 68e) - Ünder (Luis Henrique, 86e), Guendouzi (Lirola, 69e), Gerson, De la Fuente (Dieng, 82e) - Milik (Payet, 68e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Lokomotiv (4-4-2) : Khudyakov - Nenakhov, Jedvaj, Pablo (Lisakovich, 84e), Rybus - Babkin, Maradishvili (Tiknizyan, 56e), Beka Beka, Petrov - Smolov, Kamano (Rybtchinski, 32e). Entraîneur : Markus Gisdol.

Mieux vaut tard que jamais.Déjà éliminé de la Ligue Europa, Marseille s'est réveillé lors de la sixième journée face à un faible Lokomotiv Moscou en décrochant son premier succès européen de la saison (1-0), et le premier depuis près d'un an. Troisièmes de leur groupe, les Phocéens décrochent leur qualification vers les barrages de la Ligue Europa Conférence.À la sortie d'une première demi-heure maîtrisée par l'OM, et après deux ou trois situations pour Gerson et Arek Milik, ce dernier s'est retrouvé seul sur un corner de Cengiz Ünder et a tranquillement pu battre Daniil Khudyakov de près (35). Gerson a continué d'empiler les occasions (51, 52et 67), mais Khudyakov s'est montré solide. Marseille a tremblé quand Valentin Rongier, convaincant jusque-là, a récolté un deuxième jaune (80) ; mais l'écurie russe n'a pas vraiment profité de son quart d'heure de supériorité (Bamba Dieng a même raté l'immanquable dans le temps additionnel) et Steve Mandanda, titulaire ce jeudi, a terminé la soirée invaincu.Si même l'OM se met à gagner en Coupe d'Europe...