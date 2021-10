Marseille asphyxie Paris

Excellent dans les intentions et dans l'intensité, mais trop juste dans la finition, Marseille a récolté ce dimanche soir un point frustrant au Vélodrome face à un PSG complètement dépassé (0-0). Dans sa dynamique des dernières semaines, Paris a très mal joué au football. Mais ne repartira, cette fois-ci, pas avec les trois points.

Intensité et manque de solutions

Le rouge d'Hakimi et la déliquescence parisienne

López - Rongier (De La Fuente, 70e), Saliba, Ćaleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara (Gueye, 70e) - Lirola, Payet, Ünder (Gerson, 78e) - Milik (Dieng, 78e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti (Gueye, 45e), D. Pereira - Di María (Kehrer, 60e), Messi, Neymar (Wijnaldum, 83e) - Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Par Alexandre Aflalo, à l'Orange Vélodrome

Le festival pyrotechnique et le concert de pétards incessants sur le parvis du Vélodrome, noir de monde plus de trois heures avant le coup d'envoi, laissait peu de place au doute s'il en restait : ce dimanche, à Marseille, n'était pas un jour comme les autres. Trois ans après, le Paris Saint-Germain était de retour dans un Vélodrome plein pour le 101Classique du football français. Trois longues années d'attente sans pouvoir hurler à la mort du rival honni dans un stade en ébullition que le peuple marseillais comptait bien rattraper en donnant le plus de voix possible, pour un match dont l'enjeu n'est un mystère pour personne : cette saison plus que jamais, Paris est l'équipe à battre. À abattre, même. Un PSG moribond dans les jeu ces derniers temps malgré des résultats positifs, face à un OM qui a retrouvé - notamment grâce à Jorge Sampaoli - sa fureur d'antan ? Match nul, sans but.Tout ce contexte promettait une affiche aussi explosive sur le terrain qu’en tribunes. Ça n’a pas manqué : moins de cinq minutes de jeu et les Olympiens allument déjà la première mèche avec un coup franc de Payet qui trouve Milik, maladroit aux six mètres (4). Les Marseillais mettent dans ce match une intensité qui perturbe les Parisiens, toujours en difficulté face à des collectifs bien organisés et énergiques. Pourtant, il croient voir la réussite leur sourire : sur un bon ballon en profondeur de Di María, Neymar fusille une demi-volée qui rebondit sur Luan Peres avant d’atterrir au fond des filets… but refusé, pour hors-jeu (14). Marseille souffle un grand coup, puis exulte : dans le dos de Nuno Mendes, Lirola s’élance et trouve Milik qui trompe Navas… rebelotte, hors-jeu (20). Un but refusé partout, balle au centre. Malgré des statistiques avantageuses (six tirs, quatre cadrés, 56% de possession), les attaques parisiennes - souvent lancées par des grandes enjambées de ses solistes - se heurtent au maillage très resserré de la défense marseillaise. Dans une première période d'une grande intensité physique, Marseille remporte 58% de ses duels et réussit son coup face au prestigieux quatuor offensif parisien. Guendouzi et Rongier, notamment, sont partout. Et, en prime, un Pau López en vigilant et essentiel dernier rempart pour sauver l’OM sur de rares occasions franches (31, 32).Au retour des vestiaires, Marseille repart avec la même énergie. Et finit par faire craquer Paris, en contre-attaque. Alors qu'Ünder est lancé seul vers le but de Navas, il est poussé dans le dos par Hakimi à l'entrée de la surface. L'arbitre ne dit initialement rien, puis après visionnage de la vidéo, décide d'accorder le coup franc aux Ciel et Blancs et de renvoyer le Marocain aux vestiaires. Si la tentative de Payet passe au-dessus, Paris est désormais à dix face à des Marseillais qui ont une dalle insatiable. Mauricio Pochettino décide logiquement d'amputer son attaque d'un « fantastique » , pour faire entrer Thilo Kehrer. Il ne manque aux Marseillais qu'un but, que ni Rongier - d'une tête malheureusement trop décroisée (65) - ni Konrad - maladroit à la volée (77) - ne leur offrent. Dire que Paris souffre est un euphémisme : prostrés devant leur surface, les Parisiens encaissent les vagues sans être capables de riposter. Muselé devant par une défense marseillaise impériale - on notera notamment un tacle somptueux de Saliba, sur un bon appel de Mbappé (83) - et étouffé derrière, Paris a une nouvelle fois rendu une copie bâclée. Sans, pour une fois, récolter un résultat positif. Jusqu'au bout, Marseille aura poussé, tenté, gratté les ballons dans les pieds de parisiens amorphes, fait espérer ce Vélodrome. Les amateurs du verre à moitié plein y verront un excellent 0-0 au terme d'un match engagé. Les autres, un match que Marseille aurait sans doute mérité de gagner.