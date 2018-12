Marseille arrache un point à Angers

Sixième match sans victoire pour l'OM. À Angers, les Marseillais devaient gagner pour se rassurer, mais ils ont surtout inquiété avant de sauver les meubles en fin de match grâce à Bouna Sarr. Inespéré, et insuffisant.

L'apathique de Marseille

Un sauveur nommé Thauvin

Angers (4-3-3) : Boucher - Bamba, Traoré, Thomas, Capelle - Santamaria, Tait, Mangani - Reine-Adélaïde, Fulgini (Manzala 85e), Bahoken (Kanga 86e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Sanson, Lopez (Sarr 46e), Luiz Gustavo - Thauvin, Payet, Mitroglou (Ocampos 46e). Entraîneur : Rudi Garcia.

Quatre-vingt-deux minutes se sont écoulées sur la pelouse d’ Angers , et l’OM se dirige vers des fêtes de fin d’année nerveuses. Menés 1-0 par le SCO, les Marseillais sont inoffensifs. Seul Florian Thauvin se démène pour remettre le navire phocéen à flot. Et sur un énième débordement, le champion du monde centre fort dans les six mètres. Bouna Sarr y place une reprise de la poitrine. L’OM égalise et évite le pire.Après Ocampos contre Limassol et Germain contre Strasbourg Rudi Garcia décide cette fois d’aligner Kostas Mitroglou en pointe contre Angers . Toujours pas de continuité en pointe et donc toujours pas de réussite puisque le barbu grec ne touche pas un ballon en première mi-temps. La faute à une animation marseillaise proche du néant et, surtout, à une équipe angevine qui, bien que privée de Butelle, Pavlović et N’Doye, récite son football. Heureusement pour l’OM, Bahoken (5, 29, 30) et Reine-Adelaïde (11) se montrent maladroits, tandis que Pierrick Capelle touche le poteau (17).Ultra-dominateur, mais pas réaliste, le SCO n’a toutefois pas le temps de commencer à se mordre les doigts. Sur une action d’école conclue par un centre de Bamba vers la tête de Bahoken au premier poteau, les Angevins – bien aidés par les caravanes d’Amavi, Rami et Mandanda – prennent logiquement les devants. Les Marseillais finissent par répondre en toute fin de première période, sur un bon centre d’Amavi à moitié repris par Payet. La dalle angevine rentre aux vestiaires avec l’OM dans sa gueule.Face à l’apathie de ses troupes, le banc marseillais change de stratégie : Garcia remplace Lopez et Mitroglou par Sarr et Ocampos dès la pause. Effet immédiat : les Phocéens gagnent enfin des duels, et reprennent peu à peu le contrôle du jeu, même si Angers reste dangereux, comme lorsque Fulgini oblige Mandanda à une superbe horizontale (56).se mue même en héros quelques minutes plus tard, en repoussant par deux fois Reine-Adelaïde, totalement oublié par la défense marseillaise et surtout couvert par Amavi (64). Miraculeux.Enfin touché dans son orgueil, l’OM se réveille. Repositionné en 9, Thauvin inquiète plusieurs fois Boucher, avant de remiser sur Ocampos seul au point de penalty. Mais la demie volée de l’Argentin disparaît dans la nuit angevine (78). Pas de quoi décourager Thauvin, qui continue son labeur jusqu'à trouver Bouna Sarr et sa reprise pectorale salvatrice (1-1, 82). L’OM retrouve du poil de la bête, alors qu’ Angers se recroqueville sur son but. À défaut de rassurer, Marseille a évité le naufrage à Angers