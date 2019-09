Marseille abat Sainté de sang-froid

Un petit but et puis s'enflamme. Le Vélodrome n'a pas eu besoin de plus pour afficher son plaisir de voir cet OM battre des Verts pas déméritants, au bout d'un match intéressant à défaut de folie.

5

El matador Pipa

Carte orange et virage rouge

Marseille (4-3-3) : Mandanda – Amavi, Kamara, Álvaro, Sakai – Strootman, Sanson (Germain, 64e), Lopez – Payet, Sarr (Khaoui, 83e), Benedetto (Thauvin, 80e). Entraîneur : André Villas-Boas.



Saint-Étienne (5-3-2) : Ruffier – Trauco, Perrin, Moukoudi, Debuchy, Palencia (Cabaye, 72e) – M’Vila, Aholou (Youssouf, 32e), Boudebouz – Khazri, Berić (Bouanga, 60e). Entraîneur : Ghislain Printant.

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Djibril Cissé au coup d'envoi fictif, Matt Damon dans les tribunes : à Marseille, le choc du dimanche soir est placé sous le signe des tueurs. Et dans le genre, il y a un numéro 9 à Marseille qui s'avance avec une tête de mort tatouée dans le cou. Un numéro 9 qui a fait craquer le Vélodrome en montrant de la finesse, de l'intelligence et, surtout, de la finition. Létal, comme cette victoire sur des Stéphanois qui auront donné beaucoup trop de coups dans le vide.» propose un message laissé par les Ultras Marseille dans le vestiaire marseillais. Mais ce sont bien les Verts qui courent droit au but en début de match. Un corner et un but de Perrin refusé pour hors-jeu dès la deuxième minute, un ballon confisqué et Dario Benedetto obligé de défendre très bas, les Stéphanois bouffent le milieu local. Et puis, comme la connexion de M. Bastien foireuse avant d'être rétablie, la qualité des transmissions progresse peu à peu. Ce n'est pas encore fou, ça penche fort à droite, mais les débats s'équilibrent. Sans Aholou, touché et remplacé par Zaydou Youssouf. Et jusqu'à ce que Benedetto signe son acte d'adoption par le Vélodrome. La talonnade pour Sarr est un modèle d'inspiration, la course et le plat du pied final des exemples de maîtrise. Dans le même temps, Sarr transmettait à Sanson qui relevait son début de match insipide d'une passe décisive en une touche. C'était le premier ballon touché par l'OM dans la surface verte, il est au fond. Pipa, ceSainté veut revenir fort, mais la frappe de Trauco part à Cassis. Le Péruvien a beaucoup de mal à ajuster ses ballons. Au contraire de Benedetto, qui tente frappe puis talonnade, à côté puis sur Debuchy. En réponse, Sainté propose un duo Khazri – Boudebouz à l'association frémissante. Il y a de la technique chez les avants stéphanois, au moins autant qu'il y a de retard dans le tacle d'Amavi qui renvoie Palencia aux vestiaires avec un bel hématome. Mais le latéral marseillais évite le rouge qui flinguerait définitivement son match, tout en permettant à la Ligue 1 de revoir Yohan Cabaye. Youssouf et Bouanga chauffent les gants de Mandanda, les ultras répondent avec un gros craquage de fumis derrière les buts de Ruffier. Anniversaires des groupes, 120 ans du club, 400de Mandanda en Ligue 1, premier pion de Benedetto au Vélodrome, retour de Thauvin... Il y a beaucoup de bonnes raisons pour une belle ambiance au Vélodrome. Dont celle-ci : après Nice, ce Marseille a de nouveau montré un début d'idée directrice. Pour Sainté en revanche, si ce fut meilleur qu'à Lille, les lacunes devant et derrière sont encore rédhibitoires.