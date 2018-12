Marseille à la trappe, Rennes et Monaco au rendez-vous

Marseille s'incline face à Strasbourg aux tirs au but, Rennes s'impose face à Nantes dans le derby breton (2-1), Monaco gagne face à Lorient (1-0) ou encore les qualifications de Guingamp, Bordeaux et du HAC. Voici ce qu'il s'est passé en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue.

Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Lopez, Gustavo - Sanson (Sarr, 75e), Payet, Ocampos (N'Jie, 69e) - Germain (Mitroglou, 68e). Entraîneur : Rudi Garcia.

Strasbourg (5-3-2) : Kamara - Lala, Caci, Mitrović, Martinez, Liénard - Martin, Fofana, Corgnet - Ajorque (Mothiba, 75e), Zohi (Thomasson, 80e). Entraîneur : Thierry Laurey.

Rennes (4-4-2) : Koubek - Zeffane, Da Silva, Mexer, Traoré - Bourigeaud, Johansson, André, Del Castillo (Siebatcheu, 70e) - Ben Arfa, Niang (Léa-Siliki, 72e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Nantes (4-3-3) : Tătăruşanu - Kwateng, Diego Carlos, Pallois, Fabio (Boschilia, 90e) - Rongier, Girotto (Khrin, 87e), Touré - Waris, Sala (Coulibaly, 82e), Lima. Entraîneur : Vahid Halilhodžić.

Nice (5-4-1) : Benítez - Burner (Mahou, 76e), Jallet, Dante, Sarr, Coly (Atal, 62e) - Lees Melou, Walter, Tameze, Danilo - Saint-Maximin (Srarfi, 87e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Guingamp (4-3-3) : Caillard - Traoré (Ikoko, 89e), Kerbrat (Sorbon, 46e), Eboa Eboa, Tabanou - Phiri, Fofana, Didot - Benezet (Mendy, 64e), Coco, N'Gbakoto. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Dijon (4-3-3) : Runarsson - Alphonse, Haddadi, Yambéré, Rosier (Chafik, 78e) - Amalfitano, Balmont (Kwon, 69e), Marie - Jeannot, Said (Tavares, 63e), Sliti. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Bordeaux (4-3-3) : Poussin - Palencia (Poundjé, 80e), Koundé, Pablo, Sabaly - Otavio, Plašil, Basic - Karamoh, Kalu (Briand, 60e), Kamano (Cornelius, 88e). Entraîneur : Eric Bédouet.

Balijon - Bese, Moukoudi, Mayembo, Camara - Basque, Lekhal - Ferhat, Bonnet, Gory (Fontaine, 73e) - Kadewere (Thiare, 88e). Entraîneur : Oswald Tanchot.

Nîmes (4-3-3) : Valette - Alakouch, Miguel, Landre, Maouassa - Hsissane, Bobichon, Valls (Savanier, 63e) - Depres, Bozok (Alioui, 63e), Guillaume (Bouanga, 73e). Entraîneur : Bernard Blaquart.

Monaco (4-2-3-1) : Badiashile - Biancone, Badiashile, Jemerson, Panzo - Ait Bennasser, Faivre (Massengo, 88e) - Diop (Geubbels, 70e), Tielemans, Chadli (Grandsir, 54e) - Sylla. Entraîneur : Thierry Henry.

Lorient (4-2-3-1) : Petković - Kamissoko, Rose, Saad, Le Goff - Etuin (Lemoine, 63e), Wadja - Guel (Wissa, 72e), Ponceau, Eyenga-Lokilo (Claude-Maurice, 68e) - Courtet. Entraîneur : Mickaël Landreau

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. En déposant son tir au but sur le poteau de Kamara, Dimitri Payet préfère sourire plutôt que de pleurer. Sûrement un rire jaune pour oublier cette élimination en huitièmes de finale face à Strasbourg , la crise de résultats de l' Olympique de Marseille ou encore son penalty envoyé dans les gants de ce même Kamara durant le temps réglementaire (67). À ce moment-là, l'OM était mené au score dans un stade Vélodrome quasiment vide à la suite d'un penalty obtenu après une main de Jordan Amavi et transformé par Jonas Martin (0-1, 18). Sauf que Luiz Gustavo est venu offrir un petit espoir (81), espoir que Dimitri Payet et Adil Rami ont envoyé sur les montants lors de la fatidique séance.Contrairement aux autres enceintes de la soirée, le Roazhon Park était quasiment plein pour ce derby breton. Et les supporters rennais ont eu raison de venir malgré le froid puisqu'ils ont vu Hatem Ben Arfa humilier les Nantais à chaque touche de balle, mais ils ont surtout pu fêter une victoire face au voisin du FC Nantes (2-1). Une qualification obtenue par le pied droit téléguidé de Benjamin Bourigeaud et des crânes solides de Mexer (1-1, 60) et de Benjamin Da Silva (2-1, 89). Il n’en fallait pas moins pour battre des Nantais qui pensaient avoir fait le plus dur sur une minasse de Majeed Waris envoyée en pleine lucarne à la suite d'un corner joué à deux (0-1, 49).Une première mi-temps pour Guingamp durant laquelle Walter Benítez a fait le show devant Ngbakoto (2) et Fofana (20), une seconde pour Nice durant laquelle les hommes de Patrick Vieira ont mis la pression aux Costarmoricains, ce match ne pouvait que se terminer aux tirs au but. Et à ce petit jeu, c’est Marc-Aurèle Caillard qui est de loin le plus fort. C’est bien simple, le portier de Guingamp a tout simplement stoppé trois tirs au but (Lees-Melou, Dante et Jallet) sur quatre tentatives. Une performance déjà réalisée au tour précédent face à Angers et qui permet à Guingamp d’entrevoir les quarts de finale. Où la mission sera encore d’attendre les tirs au but.C’est la belle histoire de la soirée. Titulaire pour la première fois de la saison avec les Girondins de Bordeaux Toma Basic a permis aux supporters et aux téléspectateurs de ne pas s’endormir - alors qu’il y avait de quoi - en profitant d’un ballon de Jaroslav Plašil pour battre le portier dijonnais et offrir la qualification aux Girondins (0-1, 65). De quoi donner quelques regrets aux dirigeants d’avoir oublié de cocher son nom au moment d’envoyer la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue Europa.Il y aura donc un club de Ligue 2 en quarts de finale de Coupe de la Ligue. Et c’est mérité tant le HAC a bougé des Nîmois au onze largement remanié. Grand bonhomme de la qualification, l’attaquant zimbabwéen Tino Kawedere confirme sa bonne forme du moment en ouvrant le score tel un renard des surfaces bondissant (1-0, 33), avant d’offrir (involontairement ?) le but de la victoire à son capitaine Alexandre Bonnet à la suite d’un énorme cafouillage (2-1, 59). De quoi reléguer au second plan Antonin Bobichon et son sublime coup franc (1-1, 37).Et si l'AS Monaco terminait la saison européen malgré un début de saison catastrophique ? Il ne reste en tout cas plus que trois matchs à gagner aux hommes de Thierry Henry pour soulever la Coupe de la Ligue après cette victoire face à Lorient (1-0). Une victoire qui porte le nom de Giulian Biancone. Le latéral droit de l' ASM est venu prouver que son pied droit ne sert pas qu'à centrer en envoyant une jolie frappe au fond des filets (1-0, 70). Et dire que ce match a failli ne jamais se jouer en raison d'une grosse tempête et d'un terrain détrempé qui a causé l'interruption de la rencontre durant 35 minutes.