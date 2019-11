Robert Lewandowski est-il réellement addict aux buts ?

« Je dois l'avouer... marquer des buts, j'y suis accro. » Auteur d'un quadruplé contre l'Étoile Rouge avec le Bayern, mercredi en Ligue des Champions, Robert Lewandowski a fait une drôle de confession : il serait addict aux pions. Mais est-ce vraiment possible ? Parlons-en avec un addictologue.

I have to confess....I am addicted to scoring goals ?⚽⚽⚽⚽ @FCBayern — Robert Lewandowski (@lewy_official) November 26, 2019

« Comme faire l'amour à la femme qu'on aime »

Par Théo Denmat

Paraîtrait que c’est aussi le temps de cuisson d’un oeuf dur à la vapeur. 14 minutes et 31 secondes, voilà le chrono suffisant à Robert Lewandowski pour se faire un casse-croûte rapide ou marquer le quadruplé le plus rapide de l’histoire de la C1 contre l’Étoile Rouge de Belgrade, dépendant de l’appétit. À l’issue d’un match qui a vu mardi le Bayern Munich assurer sa première place du groupe B de Ligue des Champions devant Tottenham, le Polonais a répondu à quelques questions, flashs dans les yeux, est monté dans un bus, puis dans un avion, puis chez lui, et a tweeté ceci, surfant sur la douce euphorie qu’il avait lui-même créée sur le réseau :» , remet Amine Benyamina, psychiatre addictologue à l'Hôpital Universitaire Paul Brousse à Villejuif et également président de la Fédération Française d’Addictologie. Celui que Bernard Kouchner qualifia un jour «» est affirmatif : si l’on devait prendre Lewagoal au pied de la lettre, il serait dans le faux. Car non, «» .En revanche, un plaisir intense, c’est une certitude. La différence entre les deux ? Simple pour notre spécialiste : «» Rien de comparable donc, tout juste pourrait-on qualifier l’attaquant polonais, auteur de 27 buts en 20 matchs depuis le début de saison, « d’appétent à la performance » , autrement dit la convoitant ardemment. «» , soit l’addiction au sport.À bien y regarder, la fréquence avec laquelle le buteur aligne les pions ressemble pourtant fort à une drogue dont il ne pourrait se passer. En trouvant les filets lors de chacun des onze premiers matchs de Bundesliga - un record outre-Rhin - et à chacun de ses cinq matchs de Ligue des Champions, Lewandowski ne s’est en réalité abstenu qu’à trois occasions depuis le début de saison, un constat suffisant pour le faire entrer dans la futile course du « meilleur n°9 du monde » dans laquelle, contrairement à Benzema, il n’a besoin d’aucun messager pour l’y propulser favori.Reste à guetter les signes de manque, le révélateur ultime. Pour qualifier une passion d’addiction, il faut que celle-ci, lorsqu'elle n’est pas assouvie, provoque l’apparition de plusieurs symptômes, à commencer par l’anxiété et irritabilité. «» Pas de risque de le voir se gratter en cas d’abstinence, donc, alors que l’on pourrait même imaginer qu’une forte appétence à la performance tirerait ses performances vers le haut, par peur du manque.» , déclarait sobrement son entraîneur Hans-Dieter Flick à l’issue du match. Avec ce quadruplé, l’attaquant est devenu le cinquième meilleur buteur de l’histoire de la C1, dépassant van Nistelrooy avec 63 buts, à une unité de Karim Benzema. «, ajoute Amine Benyamina.» Ne reste qu’à lui souhaiter une saison sans accroc.