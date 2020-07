Fellaini claque un triplé en sept minutes

Football: Former coronavirus patient Fellaini heads hat-trick to stun Benitez in China https://t.co/79RLGhFfo9 pic.twitter.com/KVi5wJMq3F — CNA (@ChannelNewsAsia) July 26, 2020

Zéro blague.Marouane Fellaini qui marque un but, c’est largement possible et loin d’être surprenant. Marouane Fellaini qui plante deux buts, c’est en revanche rare mais ça peut arriver. Contre une équipe faiblarde dans le jeu aérien, par exemple. Marouane Fellaini qui met un triplé en sept minutes de jeu, quelques mois après avoir contracté le Covid-19 et pour son premier match dans un nouveau championnat ? Pas la peine de reboucher la vinasse de Franprix, l'anecdote est bien réelle.L’ancien de Manchester vient ainsi de claquer trois pions, pour sa première apparition avec le Shandong Luneng. Un retour gagnant, donc, pour celui qui était contaminé par le coronavirus courant mars. En signant son acte de naissance en CSL, le milieu a même permis à son équipe de l’emporter 3-2 contre Dalian Professiona (79, 83, 86).Trop grand, trop fort.