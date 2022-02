Marc Wilmots viré par le Raja Casablanca

?نادي الرجاء الرياضي ينفصل عن المدرب السيد مارك فيلموتس pic.twitter.com/XWufFzdnOA — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) February 20, 2022

À peine le temps de prendre ses Marc.Trois mois après son arrivée , Marc Wilmots se retrouve déjà éjecté du Raja Casablanca. Depuis son départ de Belgique, le technicien peine à trouver un projet dans lequel il s'inscrit dans la durée. Son expérience au Maroc, qui n'aura duré que dix petits matchs, succède aux deux petites piges avec la Côte d'Ivoire et le Maroc (six rencontres à chaque fois). Pour le remplacer, Mondher Kebaier - licencié par la Tunisie après la CAN - ferait figure de favori.Le club marocain a justifié cette annonce, faite ce dimanche soir, par un manque de résultats. Débarqué au Raja en novembre dernier, l'ancien sélectionneur belge quitte le Maroc avec quatre succès, deux défaites et quatre nuls au compteur. L'équipe occupe la deuxième place du championnat, à déjà huit longueurs du leader et voisin, le Wydad. Le Raja s'était également incliné en Supercoupe de la CAF face à El Ahly, aux tirs au but, en décembre.Raja Against The Machine.