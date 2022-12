Maroc, les Lions de l'extase

Au Qatar, les supporters marocains venus en masse peuvent exulter. Leur sélection vient de se payer le scalp et de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Leur joie est à la hauteur de l'exploit : immense.

« Le match était serré, épuisant pour tout le monde, face à une des meilleures équipes au Qatar, mais on a prouvé que nos valeurs pouvaient nous amener loin. »

La possession ? Quelle possession ?

« Le coach nous a montré une vidéo avant le match, le Maroc-Allemagne de 1986 où on n’a pas pu passer en quarts. Ça nous a fait comprendre qu’on avait rendez-vous avec l’histoire. »

Fahd est dans un état d’euphorie. Le même qu’il y a quelques jours, quand le Maroc avait déjà validé sa première place de groupe face au Canada, mais avec un autre petit sentiment en supplément qui n’est pas pour lui déplaire.Cette fierté, ce sont Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets qui leur ont offerte. C’est surtout Yassine Bounou qui n’a rien laissé passer pendant 120 minutes et trois tirs au but. C’est par-dessus tout l’ensemble de ses Lions de l'Atlas qui se sont battus jusqu’au milieu de la soirée pour punir cetteaux 1050 passes et deux tirs cadrés., jure Farid, père d’une famille venue de Casablanca.Son fils, Ismaïl, sait que la bande de Regragui en a les moyens :Cette impression de solidité sur le terrain s’est transmise jusqu’aux dernières rangées des tribunes. À moins que ce ne soit l’inverse. Avant même le match, les trois quarts du stade acquis aux Marocains ont recouvert les quelques sifflets s’attaquant à l’hymne espagnol par une salve d’applaudissements bien fournie., reprend Fahd. Suffisant pour effacer les heurts rapportés par les médias espagnols entre les supporters des deux camps. Nécessaire aussi pour que les sifflets puissent porter pendant 72,8% de la rencontre, soit la part du temps où le ballon était dans les pieds ibériques. Les 23,2% restant ? Une clameur vive, forte, accompagnant chaque intervention de Noussair Mazraoui, chaque dégagement de la paire Saïss-Aguerd, chaque lévitation de Soufian Boufal, chaque prise de balle de Sofyan Amrbat, chaque raté de Cheddira.Chacun son rôle, et tout le monde l’a tenu, jusqu’à l’épreuve fatidique des tirs au but et l’ultime Panenka d’Achraf Hakimi. Les 26 Marocains peuvent alors desserrer les mâchoires et se jeter dans un bain de bonheur, sombreros sur la tête et drapeau au pentagramme sur les épaules., jubile Bilal El-Khanoussi, jeune remplaçant aux yeux emplis d’étoiles.Pour ce soir, en tout cas pour les milliers de fans marocains, ça sera au centre de Doha, où une marée rouge va inonder de chants et de danses le Souk Wakif. Comme déjà trois soirs avant ça, et peut-être trois ensuite.

Par Mathieu Rollinger, à Doha