Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui refusent d’effectuer leur retour en sélection marocaine

Adrien Rabiot aime ça. Vahid Halilhodžić avait pris le parti de se passer d'Hakim Ziyech et de Noussair Mazraoui lors de la CAN en janvier dernier. Cela n'a pas payé, car les Lions de l'Atlas sont finalement sortis en quarts de finale face à l'Égypte (2-1 après prolongation) . Les 25 et 29 mars prochains, le Maroc affrontera la République démocratique du Congo dans une double confrontation décisive qui décidera ou non de la présence des Marocains au Mondial 2022. Pour ces grosses échéances, Fouzi Lekjaa - président de la Fédération royale marocaine de football - a annoncé sur les ondes de la radio MFM la présélection des deux joueurs. Une invitation déclinée par les deux bannis.Les deux joueurs ont tenu à expliquer leur choix sur les réseaux sociaux. Le joueur de Chelsea accuse les dirigeants de la fédération.Noussair Mazraoui (Ajax), qui n'a pasdepuis un an et demi, dénonce lui un manque de respect :[...]Mazraoui n'est pas apparu en sélection depuis novembre 2020.Pas sûr que mettre en rogne coach Vahid soit la bonne solution.