Maroc-Bénin et Algérie-Guinée à suivre sur le rooftop de l'IMA

Le 7 mai dernier, So Foot et l’Institut du Monde Arabe (IMA) vous invitaient à suivre le choc Liverpool – Barça sur écran géant, sur le rooftop de l’Institut.So Foot vous propose de continuer l'aventure IMA Football club le 5 juillet pour le huitième de finale de la CAN 2019 Maroc-Bénin, et le 7 juillet pour Algérie-Guinée.Venez vivre avec nous le choc entre ces sérieux prétendants au titre, dans un Institut aux couleurs du foot arabe et africain, avec sa dernière exposition «» ! Le tout sur le plus beau rooftop de Paris.Snacks et boissons sur place.