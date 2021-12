Maroc : 5 joueurs de Ligue 1 appelés pour la CAN, Ziyech absent

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coach Vahid ne fait pas dans le social.À un peu plus de deux semaines du début de la CAN 2021 - qui aura donc lieu en 2022 - les nations commencent à dévoiler peu à peu leur liste pour la compétition. Ce jeudi matin, c'est au tour du Maroc de Vahid Halilhodžić de convoquer 25 joueurs. Et la grosse info n'est autre que l'absence de Hakim Ziyech, après avoir déjà manqué plusieurs rassemblements ces derniers mois et en froid avec son sélectionneur . C'est Chelsea qui devrait être content.Cinq joueurs de Ligue 1 iront représenter les Lions de l'Atlas au Cameroun : Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi (Angers), Nayef Aguerd (Rennes), Achraf Hakimi (PSG) et Sofiane Alakouch (Metz). Parmi les ex-pensionnaires de l'élite française, l'ancien Nantais Imrân Louza et l'ex-Caennais Fayçal Fajr seront de la partie. On notera aussi la présence de la jeune pépite du Barça Abdessamad Ezzalzouli, 20 ans, très en vue depuis l'arrivée de Xavi.Le Maroc affrontera le Ghana, les Comores et le Gabon dans le groupe C.