160 interpellations et plusieurs blessés après un match de Coupe du Maroc

"SHIPS ANCHORED, LANDS CONQUERED"Smokey scenes from Ultras Askary of FAR Rabat, in today's Throne Cup match against MAS ? pic.twitter.com/iGNTuE0fip — Maghrib Foot (@MaghribFoot) March 13, 2022

160 personnes dont 90 mineurs ont été interpellées ce dimanche au Maroc, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale marocaine (DGSN). En marge du seizième de finale entre le FAR Rabat, le club des Forces armées marocaines, et le Maghreb Association sportive de Fès, des altercations ont entraîné des dizaines de blessés, selon la police locale qui a dû intervenir. Après un décompte de la part de la DGSN, on retrouve parmi ces blessés 103 membres des forces de l'ordre et 57 supporters.En cause, les ultras du FAR Rabat qui auraient envahi la pelouse à la suite de la défaite de leur club (2-0) pour en découdre avec les supporters adverses. Outre les personnes touchées physiquement, les dégât matériels sont aussi considérables., ajoute la DGSN dans son communiqué.La commission de discipline de la Fédération marocaine doit se réunir prochainement pour déterminer les sanctions à la suite de ces événements.