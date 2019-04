Marielle, départ d'un seigneur

Il avait tout du supporter moyen de football : la beauferie, la paresse, le chauvinisme. Jean-Pierre Marielle est décédé hier soir, mercredi le 24 avril, des suites d'une maladie qui ne passe pas en six mois de kiné : Alzheimer. Par deux fois, seulement, il avait joué des rôles en rapport avec le football : un compliqué, dans Les Seigneurs, et un réussi, dans ... Comme la Lune, de Joël Séria, en 1977. Retour sur un mariage tellement évident qu'il fut souvent esquivé.

Girondin d'adoption

Navets et mercenaire

Vidéo

Par Théo Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jean-Pierre Marielle est mort. Dans le silence, sans un mot, sans un bruit, à l’inverse de la plupart de ses personnages, stentors charismatiques et bruyants, amateurs du verbe qui attirait l’attention et du trait d’esprit qui mettait fin à la conversation, parce qu’on ne pouvait rien y répondre. Marielle jouait les français, les splendides beaufs, les « cons » , qu’il adorait. «, disait-il.» La connerie, c’est probablement ce qui le liait à Joël Séria, qui la trouvait «» , et qui fît du moustachu - la barbe est venue avec les cheveux blancs - son acteur fétiche. Au milieu des années 1970, après(1973), et les délicieuses(1975), le réalisateur fait appel à Marielle pour sa prochaine bobine :. Le bonhomme avait l’art d’écoper de patronymes franchouillards frisant le ridicule, comme Galabru, le voilà donc en Roger Pouplard, réparateur de réfrigérateurs en Normandie.Il trompe sa femme Jeanine, pâtissière du village, avec la petite Nadia, une beauté blonde jouée par Sophie Daumier, bouchère de profession qui considère les hommes comme un bout de bidoche de plus dont il faut s’occuper. Marielle dit d’elle : «» Comme d’habitude, il est con. «» , dit Séria un peu plus tard, décidant d’ajouter à l’attirail de son personnage une passion qui colle bien au script : le football. Pas besoin de faire long. Dans l’une des premières scènes, sa femme de ménage lui tend un canard format XL, c’est unen noir et blanc. Dans la scène suivante, Pouplard est dans son lit. Il écoute un match à la radio. Marcel rouge pétard, moustache au nez, poste à l’oreille, il déclame à son épouse : «» Et puis, après qu’il ait loupé une occasion : «Dans la vie, Marielle était supporter de Bordeaux . Enfin, supporter... «» , se marrait-il auprès deen 2013 en référence à sa femme, l’actrice Agathe Natanson, fan des bordelais. «» ajoutait-elle souvent. On s’étonne que le cinéma - et le théâtre, puisque c’est là qu’il excellait - n’ait pas plus régulièrement plongé dans cette association évidente : Marielle, le football. Lui, le chauvin, le flemmard, le bidochon incarné, le beauf. Lui qui disait toujours «» , et ne rien plus aimer dans la vie que «» Il était un boucher, un Marquis, un espion, 1973), un producteur de films pornos, 1976), un proxénète, 1981), un flic, 1987), un ingénieur, 1990), un violiste, 1991), un acteur ringos, 1996), un procureur, 2005), et même un président de club de football amateur, dans desoù il était bien le seul à être à la hauteur du titre. De ce film - raté -, Ramzy Bédia disait àen 2017 : «» Mais sur Instagram, José Garcia résumait ce jeudi matin l’essentiel de l’aventure en publiant une photo du casting, lui 1,75m les cheveux dressés, accolé au golgoth Marielle, dont la calvitie culminait à 1m85. En légende, ces mots : «Il n’était pas à l’enterrement de Jean Rochefort. Son meilleur pote. Le frère Derrick de son Olive et Tom . Ils trainaient toujours ensemble. C’était en octobre 2017, et cela voulait déjà en dire beaucoup sur son état de santé, à moins que ce ne soit mental, ou bien les deux. Jean-Pierre Mocky, invité à s’exprimer suren tant qu’intime de la «» (Rochefort, Marielle, Rich, Girardot, Cremer, Noiret plus tard) dont Belmondo et François Fabian sont les seuls survivants, a posé des mots sur un secret de polichinelle que se partageait le cinéma français depuis bientôt sept ans : «» Pour la jeune génération, il sera donc éternellement Titouan Leguennec, maire de la petite île de Molène, en Bretagne. Pas un ultime souvenir des plus glorieux, mais cet acteur qui aimait plus que tout coller au texte ne parvenait plus ces derniers temps à se souvenir de son petit déjeuner. Alors bon. Pas de diamants bruts dans les dialogues de ce personnage, les «» ayant remplacé les «» Il se faisait vieux, mais la prestance était toujours là, et la voix aussi. Un roc.Lui, Rochefort et Belmondo avaient construit leur carrière sur leur physique. Non conventionnel, pas celui du séducteur de l’époque, pas celui de Delon. Rochefort se trouvait un air de «» que sa moustache atténuait assez à ses yeux survivre sur ses lèvres, mais Marielle, lui, c’était autre chose. Il aimait les femmes, les a collectionné - comme un footballeur, même s’il n’en avait pas la carrure -, et disait de lui-même qu’il n’avait une «» , ajoutant : «» On y voit là une corrélation avec le football d’aujourd’hui : être disgracieux empêche de cachetonner dans des pubs Nivea, aucunement d’être talentueux. Comme certains footeux, on l’appelait le «» ( Bernard Blier), façon de dire qu’il n’était pas toujours très regardant sur la qualité des plats qu’il servait au public, tant que ça payait. À ce propos, et l’on aurait espéré qu’un joueur transféré en Chine puisse l’exprimer aussi élégamment, il disait que «» Avec des épaules aussi larges et des mains grandes comme des gants de base-ball, il aurait fait un formidable gardien de but. Mais Marielle s’est éteint, a 87 ans. Dans les, il disait ceci : "» Celui-là risque de durer un moment.