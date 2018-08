Mariano retourne au Real Madrid

SO

Un petit an et puis s'en va.C'était annoncé, c'est désormais officiel : Mariano quitte l' Olympique Lyonnais et retourne au Real Madrid . Désireux de signer un attaquant pour faire souffler Karim Benzema de temps en temps, lesont finalement opté pour la solution de facilité en utilisant son droit de préemption et ainsi rapatrier Mariano Diaz, alors que celui-ci se dirigeait vers le FC Séville . Une opération qui coûterait aux alentours des 22,5 millions d'euros au Real Madrid et qui permettra donc à l' Olympique Lyonnais de réaliser une jolie plus-value de 14,5 millions d'euros.Privé de leur attaquant aux dix-huit buts en Ligue 1 la saison dernière, l' Olympique Lyonnais ne devrait pas rester orphelin trop longtemps puisqueannonce un accord entre le club rhodanien et l'attaquant du Celtic Glasgow , Moussa Dembélé, tandis que Jean-Michel Aulas a avoué en conférence de presse au sujet du Lillois Nicolas Pépé «» .En cas de refus, Jean-Michel Aulas pourra toujours demander des conseils à l'OM pour savoir comment recruter un attaquant dans les derniers jours du mercato.