Marek Hamšík s'engage avec Trabzonspor

Marek Hamšík a trouvé un nouveau challenge. Arrivé en Suède en mars dans le but de retrouver la forme avant l'Euro 2020, le Slovaque rebondit déjà. Il quitte l’IFK Göteborg après six petits matchs et va découvrir un nouveau pays. À 33 ans, il fait ses valises pour la Turquie, et Trabzonspor plus précisément. Depuis son départ du Napoli en 2019 après 12 saisons passées chez les, le joueur formé au Slovan Bratislava avait tenté l'aventure chinoise avant de revenir en Europe.Nostalgique du football européen, il a décidé de se relancer à Göteborg, avec succès puisqu'il est sélectionné à l'Euro . Avec Trabzonspor, il disputera la Ligue Europa Conférence la saison prochaine, en compagnie de Gervinho et Bruno Peres , deux autres joueurs en fin de carrière débarqués cet été librement au bord de la mer Noire.La Turquie, l'eldorado des trentenaires.