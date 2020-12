Oui, il a craché, mais Marcus Thuram a droit à une seconde chance

Lors du match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim (1-2), Marcus Thuram s'est rendu coupable d'un vilain crachat en direction du visage de Stefan Posch. Un geste sanctionnable qui ne doit pas pour autant détruire la carrière de l'attaquant de 23 ans, qui a le droit d'avoir une seconde chance.

Une amende record

Le droit à une seconde chance

Le site chosesasavoir.com est formel : «» A priori, Marcus Thuram n’est pas un lama. D’autant plus qu’il est né en Italie à des milliers de kilomètres de l’Amérique du Sud, continent d’origine de cette espèce de Camélidés. Pourtant, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach a agi de la même manière qu’un lama lors du match de Bundesliga face à Hoffenheim (1-2). Visiblement agacé de l’attitude du latéral adverse Stefan Posch, le fils de Lilian se rapproche de lui, lui glisse quelques mots et lui envoie un vilain crachat dans le visage. Avant d’écoper d’un carton rouge logique et d’être la cible des réseaux sociaux.Mettons les choses au clair : le geste de Marcus Thuram est inexcusable. Et ce, d’autant plus en pleine période de pandémie mondiale. Mais ça, le principal intéressé le sait très bien. C’est pourquoi il a tenu à faire son mea culpa dans la foulée sur les réseaux sociaux : «Des conséquences qui n’ont pas tardé à tomber. Il y a d’abord eu les mots de son coach Marco Rose au coup de sifflet final : «» Puis il y a eu son club du Borussia Mönchengladbach qui lui a infligé une amende de 150 000 euros - soit l’équivalent d’un mois de salaire - qui sera intégralement reversé à une association. Une amende record pour la Bundesliga. En attendant de connaître la suspension infligée par la commission de discipline qui devrait tourner autour des six matchs de suspension. Même si, selon le règlement, elle pourrait aller jusqu’à six mois de suspension.Une fois que nous avons dit que ce geste est inapproprié, qu’il n’a rien à faire sur un terrain de football, que Marcus Thuram mérite une lourde sanction, que faire ? Signer la fin de carrière du fils de Lilian comme le Tribunal de Twitter semble le demander ? Bien sûr que non. Marcus Thuram n’est pas le premier joueur de football à faire un geste déplacé sur le rectangle vert et ils ont tous eu le droit à une seconde, voire une cinquième chance après avoir purgé leur peine à l’image de Zinedine Zidane ou de Éric Cantona. L’attaquant de 23 ans n’est pas non plus le premier footballeur à montrer ses talents de cracheur. Il y a par exemple eu Fabien Barthez qui avait envoyé un vilain mollard sur un arbitre lors d’un match amical avec l’OM contre le WAC Casablanca en février 2005. Suspendu six mois pour ce geste, l’ancien gardien de Manchester United avait tout de même été rappelé par Raymond Domenech à l’issue de sa suspension et réalisé le Mondial 2006 que tout le monde connaît. Idem pour Francesco Totti, qui avait craché sur Christian Poulsen lors d'un Italie-Danemark à l'Euro 2004. Trois matchs de suspension pour lui. Et encore 13 belles années de carrière derrière.Didier Deschamps ayant une charte de bonne conduite à géométrie variable, il serait bon que le sélectionneur n’oublie pas les dernières minutes en Bleu de Marcus Thuram - face à la Suède notamment - et pense à cocher son nom si la suspension de l’attaquant français le permet lors du prochain rassemblement. Et si le niveau de jeu du joueur formé à Sochaux le permet aussi. Car oui, Marcus Thuram n’a encore que 23 ans. Et un crachat ne doit pas lui être reproché tout au long de sa carrière. Alors espérons que DD ait la même réaction que Max Eberl, le manager général du Borussia Monchengladbach : «» Ainsi que celui de la Fédération de défense des Lamas.