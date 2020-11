Thuram, saison 2

Parmi les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour un amical contre la Finlande (le 11 novembre), un déplacement au Portugal (le 14 novembre) et la réception de la Suède (le 17 novembre), un petit nouveau : Marcus Thuram. Mais l'attaquant de Mönchengladbach faisait déjà un peu partie de la famille.

« Un fils de, comme c'est déjà arrivé à certains »

L'Allemagne, la ligne de démarcation

La liste pour le rassemblement de novembre :



Gardiens : Benoît Costil (Bordeaux), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille).



Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Clément Lenglet (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).



Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern).



Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern), Nabil Fekir (Betis), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Mönchengladbach).

Par Mathieu Rollinger

» Pour expliquer la convocation de Nabil Fekir au détriment de celle d'Houssem Aouar - alors que les deux joueurs ne sont pas forcément à mettre en concurrence -, Didier Deschamps joue la carte EDD, comme pour défier les journalistes présents au siège de la FFF. «» Visiblement, il n'y a pas que la Lig qui a su retenir l'intérêt du sélectionneur tricolore. Le Borussia Mönchengladbach a également éveillé ses papilles, même si le Basque ne s'est pas aventuré à écorcher le nom du club rhénan. Après une semaine plus que décevante pour le football français sur la scène européenne, personne ne lui en voudra de regarder ce que les expat' bricolent. Parmi ceux-là : Marcus Thuram, 23 ans, dont le patronyme rappelle forcément quelques petites choses du côté de Clairefontaine.Oui, l'attaquant desa «» . Un peu à tout le monde, à vrai dire. Forcément, être le premier rejeton d'un champion du monde 1998 sélectionné à son tour en Bleu est quelque chose de symbolique et file un sacré coup de vieux. Mais il y a évidemment d'autres facteurs qui expliquent la présence du fiston Thuram dans le groupe des A. «, assure DD pour évacuer tout soupçon de piston.Dernièrement, c'est en Ligue des champions que l'international espoir (5 capes) s'est illustré, avec un doublé contre le Real Madrid. Son coéquipier Alassane Pléa aurait pu l'accompagné chez les Bleus. Mais en dépit de son superbe triplé de mardi , c'est la concurrence qui lui a coûté sa place. «» , tranche Didier Deschamps. Et non, cela n'a rien à voir avec le fait qu'Alassane ne soit pas « un fils de » .Né à Parme au moment où Lilian s'imposait comme l'un des meilleurs défenseurs de la Botte, Marcus est né sous une bonne étoile. Et c'est naturellement qu'il l'a suivie, à son rythme sans brûler les étapes. AC Boulogne-Billancourt, FC Sochaux-Montbéliard, EA Guingamp, Borussia Mönchengladbach : le parcours est linéaire, progressif. Mais c'est vraiment ce départ à l'étranger la saison dernière qui a accéléré les choses. «, expliquait-il au Télégramme.» Grandir mais surtout s'affirmer. Outre-Rhin, Marcus dénote : voilà un joueur puissant capable de faire exploser les couloirs adverses et de changer les idées reçues. Il y a aussi ce garçon qui n'a pas peur de s'engager et de poser le genou à terre au plus fort du mouvement Black Lives Matter. Parce que le football n'est clairement pas le seul héritage.C'est donc avec cette personnalité et cette nouvelle assurance, qu'il a attiré l'oeil du sélectionneur, arrivant en fin de phase d'expérimentation. En février dernier, à, il affirmait se sentir «» de l'équipe de France. Mais le gamin ne s'en est pas fait «» , alors que le complexe de la seconde génération de champions se résume souvent à devoir faire forcément mieux que le père. Récemment, ses performances l'ont poussé à découvrir qu'il avait déjà marqué autant de buts que Lilian en Ligue des champions : «» S'il aura certainement la possibilité d'égaler le capital but de son vieux, Marcus devra en revanche s'accrocher pour le rattraper en terme de capes. Pour le coup, papa a 142 capes d'avance.