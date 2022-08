Marcus Thuram, à son rythme

À trois mois du Mondial au Qatar, chaque match compte pour les internationaux français et potentiels membres de la liste de Didier Deschamps. Et ce week-end, c'est Marcus Thuram (quatre sélections) qui s'est illustré. Après une saison ratée et un été agité, l'attaquant de 25 ans démarre l'exercice 2022-2023 sur des chapeaux de roue : en quatre matchs de Bundesliga, l'ancien de Guingamp a déjà inscrit autant de buts qu'en 2021-2022.

Thuram, des buts et de la forme

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #Bundesliga ? Gladbach est bel et bien la bête noire du Bayern !? Les Poulains accrochent les Bavarois, 1-1 avec des buts de Thuram et Sané !? Yann Sommer a dégoûté les hommes de Nagelsmann avec 19 arrêts, record de Bundesliga !https://t.co/TDAYx7aood — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 27, 2022

Les eaux troubles, c'est terminé ?

"Stefan Posch n’y est pour rien. Je savais que j’avais fait un geste inexcusable. Je me suis excusé auprès de lui et de l’arbitre, et j’ai quitté le terrain"Expulsé après son crachat sur Stefan Posch en décembre dernier, Marcus Thuram revient pour la 1ère fois sur l'incident pic.twitter.com/JQaOnBTmgX — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 14, 2021

Outre le fait qu'ils défendent les couleurs du même club, à savoir le Borussia Mönchengladbach, quels sont le double point commun récent partagé par Marcus Thuram et Yann Sommer ? Premièrement, les deux joueurs ont été courtisés par l'OGC Nice et invités à venir montrer leur talent en Ligue 1 cet été. Deuxièmement, ils ont représenté les grands acteurs de la grosse prestation de leur équipe face au Bayern Munich (qui n'a pu que récupérer le point du match nul ce samedi , lors de la quatrième journée du championnat d'Allemagne) : pendant que le gardien suisse battait le record d'arrêts en Bundesliga avec pas moins de dix-huit parades (!), l'attaquant faisait mouche de l'autre côté du terrain en battant Manuel Neuer et en donnant l'avantage aux siens juste avant la mi-temps sur une mauvaise relance de son compatriote Dayot Upamecano. Une réalisation inscrite sur l'une des seules opportunités de son clan, démontrant son efficacité et sa puissance en ce début de saison en plus de son intéressante présence aérienne (trois duels gagnés dans les airs, personne ne fait mieux parmi ses partenaires).Depuis la reprise, le Français fait mal aux défenses adverses. Visiblement requinqué après un été où il a longtemps été annoncé sur le départ, Thuram vient de planter à trois reprises en l'espace de quatre journées (sur le terrain du Bayern, donc, sur celui de Schalke 04 et face à Hoffenheim). Soit le même nombre de tremblements de filets que... sur tout l'exercice 2021-2022 ! Sans oublier une passe décisive, adressée à Jonas Hofmann à Gelsenkirchen. Assiste-t-on, donc, au vrai réveil de l'ancien Guingampais ?Parce qu'il faut le dire : si ses dirigeants ont laissé la porte ouverte à un transfert ces dernières semaines, c'est surtout en raison de performances décevantes durant les mois précédents. Alors qu'il avait montré des choses prometteuses durant les deux années suivant son arrivée outre-Rhin (dix-huit, 48 présences dans le onze de départ), celui qui vient de souffler sa 25bougie a considérablement ralenti le rythme avec seulement trois pions et une(pour neuf titularisations). De quoi s'inquiéter quant au réel niveau de l'avant-centre, qui n'a jamais dépassé la barre des dix caramels depuis son premier contrat professionnel.Finalement, il semblerait que ce soit le protagoniste lui-même qui ait pris la décision : pas de signature pour une équipe moins huppée que ce qu'il espère à moyen terme, refus adressé aux Aiglons et l'ambitieux Borussia pour se relancer. La même où son crachat avait fait polémique en 2020 , et pour lequel il s'était platement excusé.Pas aidé par sa blessure d'août 2021 (déchirure aux ligaments du genou droit, qui lui a fait manquer de longues semaines de compétition), ce qui avait logiquement refroidi l'Inter pour une éventuelle venue à la même période, Thuram paraît avoir désormais digéré ses frustrations et être reparti pour un tour. Avec, dans un coin de sa tête, la Coupe du monde en décembre avec les Bleus. Après tout, n'est-ce pas quand il se distinguait avec Mönchengladbach que Didier Deschamps a fait appel à lui en équipe de France et lui a offert ses quatre sélections de 2020 à 2021 ?