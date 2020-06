Marcus Rashford, roi des Anglais

En moins de 36 heures, grâce à une lettre ouverte adressée aux parlementaires britanniques qui a trouvé un écho retentissant au Royaume-Uni, Marcus Rashford a réussi à faire inverser une décision du gouvernement de Boris Johnson et à assurer des repas gratuits pour plus d'un million de jeunes Britanniques cet été. Le point d'orgue d'un engagement de longue haleine de l'attaquant anglais pour aider les enfants de familles défavorisées, qui est en train de faire de lui le porte-voix de la lutte contre les inégalités sociales outre-Manche.

Rashford, l'ami des enfants

Plus anti-système que l'anti-système

I don’t even know what to say.Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020. — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020

Par Alexandre Aflalo

En tant qu’attaquant, Marcus Rashford est loin d’être un novice lorsqu'il s’agit de gérer des face-à-face compliqués. Il a d’ailleurs eu le calme d’un vétéran quand il s’est retrouvé devant Gianluigi Buffon, un soir de mars au Parc des Princes, à un face-à-face d’envoyer sesen quarts de finale de la Ligue des champions. Mais lorsqu'on lui évoque ce penalty salvateur et la sensation que celui-ci lui a procuré, Rashford a, avoue-t-il dans une tribune publiée dans le Times (...)Autrement dit : à quoi bon se remémorer ses batailles victorieuses si, finalement, on a perdu la guerre ?Ce mardi, Marcus Rashford a, semble-t-il, gagné la guerre. Et son triomphe permettra à plus d’un million de jeunes Britanniques de continuer à bénéficier, durant l’été, des, ces coupons qui ont permis d’aider financièrement les familles ne pouvant plus envoyer leurs enfants à la cantine durant l’épidémie de Covid-19. Début juin pourtant, le gouvernement de Boris Johnson annonçait que ce système allait s'interrompre cet été, avec la fin de l’année scolaire, confrontant des dizaines de milliers d’enfants à la faim en attendant le retour à l’école ( 200 000 selon les estimations de la Food Foundation ). Impensable pour Rashford, qui fait campagne dès le 10 juin sur les réseaux sociaux pour faire revenir le gouvernement sur sa décision, recueillant notamment les témoignages de familles concernées par ce dispositif depuis le début de la crise. Puis, ce lundi, il s’est armé de sa plus belle plume pour écrire une lettre ouverte aux parlementaires britanniques , les exhortant à « faire demi-tour » (#MaketheUturn) et de prolonger le système tout l’été. En quelques heures, son initiative prend assez d'ampleur pour que Boris Johnson, d’abord réticent, ne finisse par plier et annoncer mardi, moins de 36 heures après la publication de la lettre de Rashford, la mise sur pied d’un nouveau fonds de 120 millions de livres pour financer des repas estivaux pour les enfants.Pour Marcus Rashford, cette ultime victoire vient couronner trois derniers mois passés à faire campagne très publiquement en faveur de l’aide aux enfants des familles les plus démunies. La cause lui est forcément chère, lui-même ayant été un enfant élevé dans un foyer pauvre par une mère seule., raconte-t-il dans sa lettre ouverte aux parlementaires.Dès le début du confinement, il s’est engagé pour les enfants, en jouant par exemple les profs d’EPS à distance sur la chaîne CBBC ou en apportant son soutien à un jeune Anglais victime de harcèlement . Mais surtout en parrainant la campagne de Fare Share , une association caritative qui distribue des repas aux nécessiteux. se félicitait ce mardi l’association , avançant notamment que la campagne soutenue par l’attaquant anglais permettra de distribuer 3 millions de repas hebdomadaires dès la fin juin.Mais l'engagement de Rashford a clairement pris une autre dimension ce mardi, en influant aussi rapidement et directement sur une décision politique affectant des centaines de milliers de ses compatriotes. De la même façon que son partenaire en sélection Raheem Sterling s’est fait en Angleterre le porte-voix de la lutte contre le racisme, Marcus Rashford est en train de devenir celui de la lutte contre les inégalités sociales. Dans un Royaume-Uni post-Brexit, très marqué ces derniers jours par les manifestations en soutien au mouvement « Black Lives Matter » , tout cela n’a rien d’anodin., analyse Simon Chadwick, professeur spécialisé dans la politique et le sport à l’EM Lyon., martelait précisément Rashford dans sa tribune auUne éducation sociale, une histoire et un statut, celui de footballeur, qui en font un redoutable contre-pouvoir au Premier ministre britannique et à son gouvernement., poursuit Chadwick.De là à complètement faire volte-face sous la seule pression d’une campagne menée tambour battant par l’un des footballeurs les plus populaires du pays ?, explique Chadwick.Johnson, élu sur un discours anti-système promettant de faire entendre les revendications du peuple, a vraisemblablement trouvé plus anti-système que lui : les footballeurs, qui incarnent les populations « oubliées » et ont la puissance pour faire entendre leurs voix., se félicitait Rashford à l'annonce du gouvernement ce mardi.Chacun y verra le message qu'il voudra.