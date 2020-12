Rashford, troisième plus jeune Mancunien à 50 buts

TB

C'est simple : 2020 = Rashford. Buteur ce samedi lors du Boxing Day à Leicester (2-2) , Marcus Rashford a inscrit son sixième pion de la saison. Une réalisation qui n'a pas permis à sa formation de l'emporter, mais qui représente sa 50depuis qu’il évolue avec les professionnels à Manchester United.À 23 ans et 56 jours, il est ainsi devenu le troisième plus jeune joueur desà atteindre ce cap symbolique. Seuls Wayne Rooney (22 ans et 157 jours) et Cristiano Ronaldo (22 ans et 341 jours) ont font plus rapide, par le passé.Sa destinée semble toute tracée, non ?