Marcus Rashford décoré par la reine

1

For services to vulnerable children during the COVID-19 pandemic, we proudly present to you: Marcus Rashford ??? pic.twitter.com/a0k68kUEPi — Manchester United (@ManUtd) October 9, 2020

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sir Marcus.Depuis le début de la crise sanitaire en Angleterre, Marcus Rashford a fait preuve d'un véritable engagement pour lutter contre les inégalités sociales. Le jeune attaquant anglais a notamment apporté une aide financière et contribué à la distribution de repas gratuits à destination d'écoles et d'universités anglaise pendant les premiers mois de la pandémie. Il a aussi lancé des appels à la solidarité via ses réseaux sociaux.Dans un communiqué publié ce vendredi sur son site officiel, Manchester United a indiqué que ce dévouement avait été récompensé. Lea reçu l'ordre de l'empire britannique, une distinction honorifique décernée par la reine récompensant actes de bravoure et de solidarité.En espérant que ce ne soit pas son seul titre de la saison.