Llorente, un héros est né

Auteur d'un incroyable doublé en prolongations pour qualifier l'Atlético en quarts de finale de la Ligue des Champions, Marcos Llorente s'est mué en bourreau inattendu en éliminant Liverpool. Moins de soixante minutes lui ont suffi, pour prendre la suite de l'immense Jan Oblak.

Deux buts en huit minutes, deux frappes et 19 ballons touchés

For the first time since Jürgen Klopp took charge of the club, Liverpool have been knocked out in a two-legged knockout tie in European competition *AND* lost a Champions League game at Anfield.Diego Simeone and Atlético Madrid chuck out the holders. pic.twitter.com/FnnFInA5cT — Squawka Football (@Squawka) March 11, 2020

Par Florian Cadu

En vérité, la rencontre aurait dû être pliée depuis bien longtemps. Rendons à Jan ce qui appartient à Oblak : sans la performance monstrueuse du gardien (neuf arrêts !), l'Atlético Madrid aurait pris une fessée à Anfield. Mais quand le Slovène a été obligé de s'incliner devant Roberto Firmino en début de prolongation, il fallait quelqu'un pour prendre le relais. Quelqu'un pour faire renaître l'espoir, ou plutôt pour terminer le travail. Puisque les exploits du dernier rempart aux tirs au but n'étaient plus possibles (Liverpool venait de marquer la réalisation du 2-0, après avoir perdu 1-0 à l'aller) mais qu'il ne manquait finalement qu'un tremblement de filet pour lui rendre hommage, lesdevaient se trouver un héros capable de les qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions en même temps qu'un bourreau destiné à éliminer le champion en titre dès les huitièmes.Álvaro Morata ? Pas encore rentré en jeu. Diego Costa ? Déjà sorti de la partie. João Félix ? Encore trop tendre, malgré son implication décisive ce mercredi soir. Koke Resurrección alors, ou Saúl Ñíguez plutôt ? Non... Marcos Llorente, remplaçant de 25 ans apparu à la 56minute, huit titularisations seulement en Liga cette saison et aucune en Ligue des Champions. Oui, ce Marcos Llorente acheté quarante millions d'euros au Real l'été dernier qui n'avait jusque-là marqué qu'une seule fois sous les ordres de Diego Simeone. Un type capable, donc, de sortir desarchi-dominateurs en l'espace de dix petites minutes.Dix minutes chrono, en effet. Le temps d'observer Firmino éclater de joie, de tenter sa chance à deux reprises en n'ayant touché la sphère même pas vingt fois et de faire trembler les filets d'Adrián en double. En profitant d'une mauvaise relance du portier récupérée par Félix, d'abord : tir du droit, filet opposé. Puis, en reprenant victorieusement un centre de Morata. 97minute, 105+1 minute : le milieu espagnol venait de massacrer le roi d'Europe, et donner naissance à un petit hold-up que seule l'Atlético de Diego Simeone semblait pouvoir inventer face à des rouges ayant frappé... 34 fois.Au moment où les fans de ballon rond s'y attendaient le moins, un second couteau aiguisé par ses partenaires et protégé par un entraîneur toujours surprenant a donc tranché les veines de Liverpool et coupé les freins desqui se retenaient d'hurler leur satisfaction. «» , disait le strikeur du soir face à la presse en juillet, à propos de son coach. Visiblement, lelui a déjà apporté l'abnégation et folie. Et, puisqu'il ne s'agit que du début, ce n'est sûrement pas fini...