Marcos Ceará à la tête d’une école de football du PSG au Brésil

Je vous parle d’un temps, que les moins de 20 ans, ne peuvent pas connaître.Alors qu’il avait quitté le PSG en 2012, Marcos Ceará retrouve ce jeudi des liens avec le club de la capitale. Dans un communiqué de presse, le PSG a annoncé l’ouverture d’une nouvelle école de football au Brésil (la dix-huitième) et c’est donc l’ancien capitaine du club qui en sera le directeur. Située à Belo Horizonte, elle a pour but d’accueillir 500 enfants par semaine et de les former aux méthodes d'entraînement du PSG. Le meilleur latéral droit brésilien de l’histoire du PSG est réjouit : «Ceará, après son passage au PSG entre 2007 et 2012, était retourné jouer au Brésil avant de devenir agent de joueur dans la société Taveira Sports Group en 2018. Le voilà aujourd’hui à la tête d’un des centre de la PSG Academy où il portera fièrement les couleurs du PSG comme il l’a toujours fait.Par contre, on serait curieux nous aussi de comprendre les méthodes du PSG.