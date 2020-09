Verratti cinquième joueur le plus capé du PSG

2

Le petit hibou a fait son nid. Après la victoire du PSG face à Nice ce dimanche après-midi , le club de la capitale a publié un communiqué rendant hommage à son milieu de terrain Marco Verratti, désormais cinquième joueur le plus capé de l'histoire du club. À 27 ans, l'ancien de Pescara a disputé 318 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Bleu.À égalité avec Bernard Lama, l'Italien devance notamment ses anciens coéquipiers Thiago Silva (315 matchs), Edinson Cavani (301) et Blaise Matuidi (295). Mais il reste pour le moment derrière Paul Le Guen et Safet Sušić (344), Sylvain Armand (380) et le joueur le plus capé de l'histoire du club : le défenseur Jean-Luc Pilorget, et ses 435 matchs.Combien, au classement des cartons jaunes ?