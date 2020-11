Van Basten raconte sa « période très sombre »

Vidéo

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand San Marco parle.Dans une interview accordée au, Marco van Basten s’est confié sur sa carrière et plus particulièrement sur la blessure à la cheville qu’il a traînée tout le long de ses années au plus haut niveau. Alors qu’il remporte le Ballon d’or en 1992, il se voit forcé d’arrêter sa carrière en 1993, car la douleur devient trop importante :Celui qui restera comme un des attaquants les plus élégants du XXsiècle a, ensuite, enchaîné :(...)Malgré cette gêne qui a commencé dès 1986 lorsqu'il jouait à l’Ajax d'Amsterdam sous les ordres de Johan Cruyff, Van Basten a remporté trois Ballons d’or et inscrit un des plus beaux buts de l’histoire du football.Légendaire.