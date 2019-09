Peur sur Milan

Avec seulement six points en cinq matchs avant d’affronter la Fiorentina ce dimanche, Marco Giampaolo peine comme ses prédécesseurs à redonner des couleurs à son Milan. Signe d’un mal beaucoup plus profond, et qui va nécessiter du temps avant de revoir les Rossoneri en haut de l’affiche. Avec ou sans lui.

Maldini le soutient, Boban un peu moins

Du temps, jusqu'à quand ?

Par Andrea Chazy

Dans ses rêves les plus fous, Marco Giampaolo imaginait un autre départ pour sa première saison en tant que coach du Milan. Le coach milanais, renommé «» (Marco Les Rivières pourpres Giampaolo, en version française et en hommage à Jean Reno) par le journaliste historique de Milan Channel Carlo Pellegatti, galère depuis sa prise de fonction à faire progresser sa nouvelle équipe. Après cinq journées en Serie A, lesn’ont pris que six points face à deux promus (Brescia et le Hellas). Mais au-delà même du bilan comptable et du derby où lesont été surclassés par l’Inter, c’est avant tout dans le jeu que Milan déçoit. Un constat qui n’a échappé à personne.Conscients du danger qui plane au-dessus de la tête de l’actuelle tête pensante milanaise, de nombreuses voix se sont élevées, et pas des moindres. À commencer par Arrigo Sacchi, dont le parcours de joueur a été semblable à celui de Giampaolo, dans une tribune publiée dans la: «Un message pas si anodin alors qu’au niveau du comité directoire milanais, les avis divergent déjà à propos de l'ancien technicien de la Samp'. Si le directeur sportif Paolo Maldini, qui a choisi Marco Giampaolo, a «» comme il l’a rabâché après la dernière défaite sur la pelouse du Torino en milieu de semaine (2-1), le discours de Zvone Boban, directeur du football, au sortir du derby contre l'Inter était nettement moins positif : «» Le message est on ne peut plus clair : Milan, qui a encore investi massivement cet été sur Theo Hernandez, Rafael Leão ou encore Ismaël Bennacer, doit rapidement changer de visage.Au stade olympique de Turin ce jeudi, justement, des débuts d’amélioration ont été entrevus. Notamment en première période, face aux. Dans le couloir gauche, Theo Hernandez a délogé Ricardo Rodríguez avec brio tandis qu’Ismaël Bennacer a parfaitement remplacé Lucas Biglia au milieu de terrain. Des premiers éléments satisfaisants un peu maigres et insuffisants pour éviter un troisième revers à cause d’une seconde période manquée, mais que n’a pas oublié de noter Giampaolo en conférence de presse : «» Étonnant ? Pas vraiment.Avec seulement trois buts inscrits depuis le début de la saison, l’attaque milanaise est la deuxième moins prolifique du championnat. Mais là encore, le coach milanais ne se veut pas alarmiste : «» Face à la Fiorentina dimanche, il faudra d’ores et déjà montrer que les problèmes offensifs - mais aussi les autres - sont en passe d’être réglés. Pour ne pas retomber dans le fameux environnement hostile dont parlait Sacchi, et également pour faire disparaître les premières rumeurs évoquant les noms de Spalletti, Ranieri ou même de Gattuso. Car ce n’est qu’en gagnant que Milan pourra bosser dans la sérénité, et ainsi espérer poser les premières pierres d’une reconstruction qui prendra du temps.