Marcelo quitte Bordeaux et s'envole en Australie

Welcome Marcelo!We have tonight confirmed the signing of Brazilian defender Marcelo Guedes for the upcoming @aleaguemen season: https://t.co/DLkXgavdtm #WSW pic.twitter.com/ywQ2GBMuBi — WS Wanderers FC (@wswanderersfc) July 31, 2022

Passer de Sydney à Bordeaux, c'est sympa la vie de footballeur.L'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux Marcelo s'est engagé ce dimanche avec le Western Sydney Wanderers FC pour la saison prochaine, qui débute en octobre. Le Brésilien avait pris la direction de la Gironde en janvier dernier, après un début de saison cataclysmique du côté de l'OL, qui l'avait vu être mis à l'écart du groupe et contraint de s'entraîner avec la réserve. Pas vraiment relancé à Bordeaux, où le contexte n'était pas des plus évidents, il s'envole donc pour un autre continent, le plus lointain possible de l'Hexagone., a déclaré Marcelo sur le site du club.Quand tu quittes le meilleur championnat du monde, c'est quand même plus facile ailleurs.