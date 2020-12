Marcelo Gallardo, dernier esthète du siècle

« Un vrai chef, c'est celui qui demande la balle pour faire jouer l'équipe. Et il n'a pas à être désigné, il doit se voir sur le terrain. C'est le rôle qui fait le patron. »

Une histoire de diagonales

Coup d’État

« Plus le match était violent, plus il y retournait. J'en ai vu des joueurs techniques qui disparaissent dès qu'on leur met deux, trois tampons. Marcelo, lui, c'était l'inverse. Il avait cette capacité à se sublimer dans la difficulté. »

Prince déchu

« De tous les meneurs de jeu que j'ai vus passer au club, il y en a eu deux au-dessus des autres : Hoddle et Gallardo. C'étaient des magiciens. »

Prince déçu

Par Chris Diamantaire

Sur le Rocher, ce sont les princes qui règnent. Et sur le gazon, les princes portent le numéro 10. Depuis les années 1960, l'ASM a pris l'habitude de ne pas laisser son trône à n'importe qui, faisant de Louis-II une terre où les 10 sont tenus d'honorer leur flocage, malgré quelques régences inévitables. De Théo à Bernardo Silva en passant par Glenn Hoddle, la tradition s'est perpétuée dignement au fil des décennies. Les princes du ballon ont toujours quelque chose en commun, mais ils ne deviennent princes que par ce qui les différencie des autres princes. Si le règne court, mais intense de Marcelo Gallardo est l'un des plus mémorables qu'ait connus l'AS Monaco, cela tient avant tout à une raison : il est peut-être le seul ayant exacerbé des sentiments trop extrêmes pour l'atmosphère feutrée de la Principauté. Gallardo a régné trop fort, trop vite, aimantant en quelques mois seulement ce mélange irrationnel de passion, d'amour et de haine habituellement réservé aux stars clivantes des clubs populaires. À Monaco, les princes ont généralement le choix de s'envoler conquérir l'ailleurs ou de se laisser doucement faner par les années. Marcelo Gallardo, lui, s'est symboliquement fait abattre au sommet. Cela en fait un prince à part. Il n'a jamais connu un dernier carré de C1 ou exporté son talent dans un grand championnat du Vieux Continent comme d'autres, mais il a importé quelque chose d'inédit sur le Rocher : un parfum d'absolu.Comment les destins s'aimantent-ils jusqu'à se lier ? C'est toujours une histoire d'émotions qui entrent en collision, de rêves qui en alimentent d'autres jusqu'à façonner une réalité. À l'été 1999, orphelin de la magie d'Ali Benarbia depuis un an, David Trezeguet est encore un gamin exilé en train de digérer sa conquête du monde, et Marcelo Gallardo déjà un homme prophète en son pays qui se doit d'étendre son territoire. L'un et l'autre ont de quoi s'admirer et s'envier. Alors, ils se respectent et se lient. Cela aurait pu ne jamais arriver. Ou arriver ailleurs. Lorsqu'il pose ses crampons en Principauté, Marcelo Gallardo est un génie déjà reconnu, mais un génie en cristal. L'Europe tergiverse après lui avoir fait la cour, et les clés du jeu de l'lui sont souvent prêtées, mais jamais totalement confiées. Alors que le PSG s'est cassé les dents sur les exigences de River avant le mondial 1998 en se voyant refuser une offre de 90 millions de francs, les décideurs de l'ASM, eux, profitent des difficultés financières du club argentin et raflent la mise pour presque deux fois moins., expliquera quelques mois plus tard Henri Biancheri, alors directeur sportif de l'ASM., tonnait le meneur de jeu à l'automne 1999. Placé à gauche d'un quatuor offensif où il avait le choix dede Simone, Trezeguet ou Giuly, la prise de pouvoir d'– la poupée – sur le jeu monégasque a été fulgurante :Mais la chute d'un prince en dit toujours un peu sur son règne. Celle de Gallardo s'est donc faite brutalement, dans la violence, réelle et symbolique. Elle s'est jouée sur les terrains et en dehors, de la part de ses propres dirigeants et même dans la presse., osera même Serge Blanc, défenseur de l'OL, dont, il est vrai, le visage était un jour entré en communion avec la salive de l'Argentin.Lyonnais également, mais moins rancunier, Vikash Dhorasoo, confiait plus récemment que le maestro monégasque,à qui il était, était tout bonnement l'adversaire le plus fort qu'il ait eu à affronter durant sa carrière. Gallardo était un esthète qui ne craignait pas d'embrasser les coups, c'était là tout son charme. En février 2000, deux mois avant l'embuscade dans le tunnel du Vélodrome, l'AS Monaco peut déjà presque entériner son titre de champion dans un match au sommet à Gerland. Victime d'une quinzaine de fautes en moins d'une heure et contraint de sortir sur civière après une agression de Sonny Anderson, le meneur de jeu est déjà au centre de toutes les polémiques., se remémore Bruno Irles, son coéquipier d'alors.(...)Sur scène, tout est permis, surtout le spectacle. Tel était le credo de l'artiste, décrit hors des pelouses commeIncrevable sous les lumières, celui dont Maradona disait qu'il étaitn'a pourtant pas su échapper à l'obscurité des coulisses. Le 7 avril 2000, l'AS Monaco se déplace au Vélodrome pour tenter de faire coup double : valider mathématiquement un titre qui lui est promis depuis l'hiver et pousser l'OM vers le précipice."Écoute Marcelo, ça va être chaud, ils vont venir te chercher.""Bon, un peu d'atmosphère argentine !""C'est vraiment sérieux.""Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire ? Me donner des coups de pied comme à Lyon ? Quoi d'autre ?"Avant la rencontre, Blondeau gifle Simone et donne le ton de la soirée. Pas de quoi perturber Gallardo qui joue sa partition, prend son traitement habituel et se mêle aux échauffourées en première période.À la pause, le meilleur joueur du championnat traîne un peu et rejoint le tunnel parmi les derniers. Les caméras ont disparu, mais les témoins ne manquent pas :"Ne vous inquiétez pas, on est là.", se remémore Jean Petit, alors adjoint de Claude Puel. Après une première altercation avec Galtier, l'Argentin, maintenu par un membre de la sécurité, est passé à tabac par plusieurs joueurs marseillais :(Rires.)L'ancienne idole du Monumental, expulsée par l'arbitre dans la foulée pour, n'a presque que faire de ses ennemis : il se sent trahi par les siens., explique Bruno Irles, qui a parfait sa formation d'entraîneur à ses côtés.Après quelques déclarations belliqueuses de façade, Jean-Louis Campora, patron de l'ASM, mais aussi vice-président de la Ligue, renfile son costume de diplomate et décide de ne pas enfoncer l'OM., reconnaît Jean Petit.(Wenger),(Puel),(Ettori)La cassure au sein du club, bien qu'adoucie par le titre acquis la semaine d'après, est irréparable. Le génie de Gallardo est-il mort dans ce tunnel ? Pas tout à fait. Mais, si l'Argentin a continué à manier le sceptre avec brio de temps à autre, son envie de gouverner le jeu n'a plus jamais semblé aussi viscérale. Car son Monaco, lui, était déjà mort. Était-il plus fort que celui des autres princes ? Probablement pas. On ne peut mettre à son crédit la longévité, l'aura européenne ou les folies statistiques dont peuvent se targuer d'autres grandes équipes de l'ASM. Mais sa force réside justement dans le fait qu'il n'en a pas eu besoin. Il laissait dans son sillage une impression, une sensation, un parfum. Un parfum qui ne tient pas, mais qu'on n'oublie pas., souligne Bruno Irles. Du haut de son demi-siècle sur le Rocher, Jean Petit appuie d'un dernier regard :