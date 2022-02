Marcelo Bielsa et Leeds, c'est terminé !

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa — Leeds United (@LUFC) February 27, 2022

La raclée de trop.Au lendemain de la grosse défaite à domicile de Leeds lors de la 27journée de Premier League, Leeds a annoncé que Marcelo Bielsa n'était plus l'entraîneur du club. Seizièmes du championnat d'Angleterre et actuellement catastrophiques en défense, lesrestent sur cinq revers lors de leurs six derniers matchs.Arrivé en 2018, l'entraîneur argentin avait pourtant eu de bons résultats jusqu'à cette saison. Premier coach de l'histoire de l'entité à aligner quatre succès consécutifs pour ses débuts, lea mis deux ans pour faire remonter l'équipe en première division. Avec un maintien facile et une neuvième place à la clé, en 2020-2021.Question : l'homme de 66 ans retrouvera-t-il un banc dans le top 5 européen, désormais ?