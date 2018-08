Marcelo Bielsa : « Espérons que prévale toujours la célébration du but transformé »

Depuis maintenant de nombreuses années, Marcelo Bielsa a choisi de ne plus accorder d’interview à la presse, par souci d’équité et de justice entre les médias. Par souci de justice et d’équité envers Marcelo Bielsa, So Foot publie les transcriptions in extenso de ses conférences de presse avec Leeds United. Cette semaine, après deux victoires, Leeds affronte Rotherham.

Marcelo Bielsa et Salim Lamrani, son traducteur, s’installent. Marcelo Bielsa pointe sa montre du doigt. « Excuse me, I have a problem for the... »

« Réussir à imposer un style de jeu est très difficile. Ce n’est pas simple. Et c’est plus dur si on n’est pas cohérent, si on ne maintient pas la recherche. »

« Comme je l’ai dit la dernière fois, existe seulement la possibilité que s’ajoute un joueur de plus, ou deux au maximum. »

« Éviter est une manière de transformer. »

« Ce à quoi, moi, je fais beaucoup attention, c’est que le joueur sache que s’il appartient au groupe, c’est parce qu’il a été choisi pour disputer un poste à égalité de possibilité. »

« Je ne manque pas de reconnaissance envers les joueurs sur lesquels je n’ai pas compté. »

« Il y a beaucoup de joueurs dans notre groupe, qui jouent à différents postes, et selon les possibilités extérieures que nous aurons, nous distribuerons les joueurs pour décider de l’incorporation. »

« L’absence est un problème. »

Oui, le style n’est pas le même que celui des deux premiers rivaux.Ce qui définit leur manière de jouer est que le ballon arrive aux attaquants plutôt par les airs que par le sol. C’est la principale différence, mais ce ne sera pas nécessairement comme ça. C’est pourquoi je ne veux pas me positionner définitivement sur le style de jeu du rival.Réussir à imposer un style de jeu est très difficile. Ce n’est pas simple. Et c’est plus dur si on n’est pas cohérent, si on ne maintient pas la recherche. Au-delà des caractéristiques de l’adversaire, nous tenterons de jouer de la même manière que nous l’avons fait jusqu’ici. Le favoritisme que vous nous attribuez présuppose que nous devons nous sentir supérieurs au rival ou que le rival nous est inférieur.Et ces deux choses ne se déterminent jamais avant le match. Le match est si proche qu’il convient de le démontrer plutôt que de l’annoncer. Et nous ne considérons, avant de jouer, aucun rival inférieur.Je pense que ce sera la même composition.Bon, les derbys ont une dose de passion additionnelle. La répercussion du résultat affecte l’état d’esprit des fans. Et d’aucune manière nous ne sommes indifférents à cette situation.Non, non. Sincèrement, non. Comme je l’ai dit la dernière fois, existe seulement la possibilité que s’ajoute un joueur de plus, ou deux au maximum.C’est un joueur pratique, simple, il défend bien, il a un très bon jeu long, il a un sens de l’orientation du jeu, il sait sortir le ballon d’un endroit pour l’emmener dans un endroit plus opportun.Plus opportun.A better spaceAh, correct. Il est bon pour couvrir défensivement l’équipe quand les latéraux montent. Il défend bien en infériorité numérique aussi.Il a les qualités pour jouer plus devant. De fait, il peut marquer des buts. Mais en ce moment, il permet que nous prenions moins de but et c’est une forme aussi de transformer. Éviter est une manière de transformer.Une des nouveautés du football, qui n’est pas encore fréquente, est de célébrer les buts évités. Espérons que prévale toujours la célébration du but transformé.C’est une question à laquelle vous avez réfléchi.Qu’est-ce que vous me suggérez ?Je sais que vous avez pensé à la question.Parce que c’est difficile de trouver un joueur comme ça.Dans notre groupe, c’est difficile de le trouver. Peut-être que nous n’avons pas bien dessiné l’effectif en ce sens, parce que Vieiraétait le joueur qui ressemblait le plus à Phillips, mais je pense que Klich, Forshaw et Shaughnessy, avec des profils différents, pourraient assumer le rôle de numéro 4, de milieu défensif. Klich est un joueur qui peut marquer, mais avec moins de prédilection pour le jeu défensif que Phillips. Et Forshaw est un joueur complet, mais sans la dimension physique que demande parfois ce poste. Dans les équipes d’aujourd’hui, le troisième défenseur central est le numéro 4. En considérant que les latéraux sont très offensifs. Dans notre cas, nos numéros 8 sont aussi très offensifs. Je parle de Klich, Baker, Forshaw. Donc on a besoin d’un milieu défensif très expérimenté. Dans le meilleur des cas, nous n’aurons pas à remplacer Phillips. Et sinon, on a Ayling qui règle tous les problèmes.La question pourrait aussi être que l’équipe de samedi dernier a très bien joué et que ça nous invite à la maintenir.La conclusion. Cela pourrait aussi être la conclusion.Bon, on s’entraîne moins, avec moins d’intensité, moins longtemps. Ou si on s’entraîne aussi longtemps, il y a beaucoup de pauses pour dialoguer. Mais jusqu’à présent, personne n’a joué deux fois par semaine, sauf les trois joueurs que sont Ayling, Phillips et Saiz. Et Saiz a joué moins longtemps. Ayling a joué à un poste qui lui demande moins physiquement. Et Phillips, oui, a eu l’exigence habituelle.Bon, ça fait partie du professionnalisme de comprendre qu’un footballeur n’apporte pas quelque chose à l’équipe uniquement en jouant.Ça fait aussi partie de la compréhension de notre métier qu’aucune saison ne se joue avec onze joueurs. Ce à quoi, moi, je fais beaucoup attention, c’est que le joueur sache que s’il appartient au groupe, c’est parce qu’il a été choisi pour disputer un poste à égalité de possibilité. Les joueurs se rendent compte si ceci est vrai ou non. Et s’ils se rendent compte que c’est vrai, ils sont patients et attendent leur moment. C’est pour cela que c’est très important de ne pas tromper les joueurs.Écoutez, quand un professionnel a des antécédents, Anita les a, O'Kane les a, Ekuban les a, une manière de les respecter est de les conserver dans l’équipe s’ils ont la possibilité de disputer le poste à un autre joueur. Si on a un poste à partager entre trois joueurs, c’est très compliqué que le troisième ait une chance. J’ai vu chaque minute que chaque joueur a jouée l’année passée.Et par ailleurs, j’ai écouté l’avis du club parce que ne pas avoir entraîné un joueur est un déficit pour prendre une décision. Ensuite, on a construit un groupe avec deux joueurs pour chaque poste et cela aurait été contre-productif d’agir autrement. Je peux dire Ayling, Dallas et Shackleton parce que Shackleton a du temps devant lui et peu d’antécédents. Mais je ne peux pas faire la même chose avec Ayling, Dallas et Anita. Parce que cela porterait préjudice à l’un des trois. Donc prendre des décisions, les transmettre au moment opportun me semble une attitude honnête. Je réitère : ce n’est pas la même chose Roofe, Bamford, Edmondson, qu'Ekuban à la place d’Edmondson. Ce n’est pas la même chose Clarke que Sacko. Bien sûr, je dois prendre des décisions. Et j’ai considéré aussi l’opinion du club, ou le club a considéré la mienne et bien sûr que je peux me tromper. Mais je n’aime pas me tromper au prix de l’incommodité d’un footballeur.Au mieux, avec l’absence de Dallas, cela aurait été bien de compter sur Anita. Cela aurait été plus commode pour moi. Mais ça ne me paraît pas juste de conserver un joueur si je ne vais pas le prendre suffisamment en compte pendant toute l’année. Au-delà de ces joueurs en particulier, je me suis étendu dans la réponse parce que je ne me réfère pas à Anita, O'Kane ou Ekuban, mais j’explique comment je procède. Il est très probable que l’un des trois soit meilleur à son poste qu’un joueur auquel j’ai donné la priorité. Mais finalement, je dois décider. Ça donne la même chose que j’ai choisi Ayling, Dallas ou Anita. Je ne manque pas de reconnaissance envers les joueurs sur lesquels je n’ai pas compté. J’ai simplement dû décider et j’ai décidé. Et j’ai donné mon opinion. Parce que je ne suis pas le seul à décider.Ceci, je ne pourrais pas vous l’assurer.Non, non. Cela ne m’aurait pas semblé correct d’utiliser une relation personnelle de tendresse et de respect que j’ai pour les deux pour conditionner un choix professionnel. Ces décisions professionnelles, il ne faut pas les manipuler.Écoutez, je préfèrerais ne pas faire référence à cela parce qu’il y a beaucoup de joueurs dans notre groupe, qui jouent à différents postes, et selon les possibilités extérieures que nous aurons, nous distribuerons les joueurs pour décider de l’incorporation. Donc si je vous donnais une réponse, elle ne serait pas certaine.Non, non. Les attaquants, je fais référence aux 7, 9, 11 et 10, les deux ailiers et les deux centraux sont les postes où il est le plus dur de briller.Si vous regardez bien, c’est très intéressant.J’ai fait une analyse du pourcentage que les remplacements d’attaquants représentent dans les remplacements en général. Par exemple, sur dix changements qui se font, combien impliquent ces quatre joueurs ? J’ai fait cette analyse en excluant les expulsions, car on retire toujours un attaquant dans ces cas-là. Et le pourcentage de changements impliquant ces quatre joueurs est très élevé. Ça ne veut pas dire que les attaquants soient mauvais.que les buteurs soient mauvaisque les attaquants soient mauvais, ça veut dire 9, non ? Moi je parle de 7, 9, 11 et 10.La majorité des changements affectent ces quatre joueurs. Et ce, parce que c’est très difficile de jouer à ces postes. C’est pourquoi c’est nécessaire qu’abondent les solutions pour ces postes. Avoir deux 9, deux 10, deux 7, deux 11. L’excès, à ces postes, n’est jamais un problème. L’absence est un problème.