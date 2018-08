Marcelo Bielsa : « C’est très difficile de créer quelque chose de nouveau dans le football »

Depuis maintenant de nombreuses années, Marcelo Bielsa a choisi de ne plus accorder d’interviews à la presse, par souci d’équité et de justice entre les médias. Par souci de justice et d’équité envers Marcelo Bielsa, So Foot publie les transcriptions in extenso de ses conférences de presse avec Leeds United. Ce soir, Leeds monte en gamme et affronte Swansea.

"Tout ce que je peux vous raconter, c’est ce que je viens de dire"

"Quand je dis innovant, je me réfère au fait qu’il récupère des aspects... C’est très difficile de créer quelque chose de nouveau dans le football, mais c’est possible de rapporter du passé des choses qu’aujourd’hui on a cessé d’utiliser".

Swansea a aussi des variantes. Ils ont un vrai attaquant central. Et ils ont des joueurs sur le banc qui changent les matchs quand ils rentrent sur le terrain."

"J’étais prêt à travailler au pays de Galles , mais finalement je n’ai pas été choisi. Je ne veux pas non plus… Je ne me rappelle pas très bien"

"Dans le football anglais, qui est un football de frictions et de contacts, je ne vois pas de mauvaises intentions. Et les arbitres contrôlent les excès."

Propos retranscrits par Pierre Boisson

) C’est une anecdote. Ça fait partie du folklore du football. Je le comprends comme ça.En vérité, les deux collègues de travail qui se chargent du matériel l’ont choisi et, à partir de là, moi je l’utilise. Donc, malgré les efforts que vous faites pour que je puisse ajouter quelque chose… (« malgré ce que les gens… »« Non, non, les efforts qu’il fait lui » )… je ne trouve rien à apporter. Tout ce que je peux vous raconter, c’est ce que je viens de dire.Le jour d’avant-match, on l’utilise pour tout ce qui a affaire avec l’organisation de l’équipe. Les coordinations, le travail collectif. Parce que cela ne consomme pas trop d’énergie, que c’est nécessaire, et que le jour d’avant match est idéal pour cela. Et plus encore quand vous avez seulement deux jours entre deux matchs.Cette compétition comporte différents types de difficultés. Il faut tenter de toutes les affronter. Notre premier match était contre une équipe similaire à Swansea mais à domicile. Le deuxième était contre une équipe qui appartient au top 6. Le troisième était contre une équipe qui venait de League One. Mais aucun match ne nous a semblé accessible. Tous nous ont beaucoup demandé. Je m’imagine la même chose pour le match contre Swansea et je comprends les caractéristiques que vous assignez à l’adversaire.« l’entraîneur de ?... »« je crois que oui » ) Je sais que c’est un entraîneur anglais qui a triomphé dans le football nordique. Que c’est un innovateur. Que c’est une personne jeune. Qu’il a suscité beaucoup d’admiration dans le football national. Anglais, jeune, moderne. Et plus que moderne (), qui est un mot inopportun pour le football, il est innovant. Quand je dis innovant, je me réfère au fait qu’il récupère des aspects… (), c’est très difficile de créer quelque chose de nouveau dans le football, mais c’est possible de rapporter du passé des choses qu’aujourd’hui on a cessé d’utiliser. C’est un peu la différence entre être moderne et être innovant. (« apporter de nouvelles idées »« pas des nouvelles idées : récupérer des idées. »Non, aucune pour le moment.Non (). Il y a des différences. Les possibilités de corriger diminuent. Les possibilités d’observer le prochain adversaire diminuent aussi. D’un autre côté, la bonne chose c’est que nous aimons tous la compétition. Nous aimons davantage jouer que nous préparer à jouer.Aujourd’hui, il s’est entraîné normalement.C’est une équipe qui a une attention particulière pour la possession du ballon. Elle se préoccupe du destin du ballon. La plupart de ses joueurs sont capables de faire circuler le ballon. Leur style est de ceux où le gardien et les défenseurs participent à la création du jeu. Cela me semble leurs caractéristiques principales. Mais l’équipe a aussi des variantes. Ils ont un vrai attaquant central. Et ils ont des joueurs sur le banc qui changent les matchs quand ils rentrent sur le terrain.Je ne considère pas que cela a été rapide. Six semaines sont beaucoup de temps dans le football actuel. Les défis, plus que de transmettre un style, sont de l’imposer pendant un temps prolongé, de manière régulière.Oui, c’est toujours important mais particulièrement en début de saison, au moment où l’estime de soi se construit, et où les manières de jouer s’assimilent. Les victoires facilitent l’adhésion aux moyens qui ont été choisis, aux outils qui ont été choisis.Parler du deuxième match de la semaine sans que le premier soit terminé n’est pas adéquat. Quand le premier match sera terminé, ce sera le moment opportun pour penser à la composition du deuxième.) Yes.) Yes.) Euh… J’étais prêt à travailler au pays de Galles , mais finalement je n’ai pas été choisi. Je ne veux pas non plus… ()… Je ne me rappelle pas très bien, je crois que je désirais commencer mon travail au début de la saison et le contact a été pris en cours de saison. Et cela n’a pas facilité la possibilité de trouver un accord. Mais j’ai un souvenir très positif des dialogues que nous avons eus.Il a été régulier. Constant. Une production toujours suffisante et en amélioration. Voilà ce que je peux dire.Jansson ne jouera pas. Hier à l’entraînement il a senti une douleur dans le dos. (« Vous avez dit ‘’? »: « oui » .) Ce problème ne lui permettra pas de jouer contre Swansea . Je ne sais pas s’il pourra jouer samedi.Oui, je l’ai plus vu jouer latéral que central. Il a clairement montré qu’il pouvait jouer des deux côtés. Comme central, je suis satisfait de son rendement.Non. Sincèrement, non. Mais je pense que son professionnalisme lui permet de résoudre ce type de situation. D’un autre côté, dans le football anglais, qui est un football de frictions et de contacts, je ne vois pas de mauvaises intentions. Et les arbitres contrôlent les excès. Des excès que je n’ai pas vus, pour le moment.