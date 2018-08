Marcelo Bielsa : « C'est si difficile de jouer à ma façon que je ne propose pas d’options alternatives »

Depuis maintenant de nombreuses années, Marcelo Bielsa a choisi de ne plus accorder d’interview à la presse, par souci d’équité et de justice entre les médias. Par souci de justice et d’équité envers Marcelo Bielsa, So Foot publiera les transcriptions in extenso des conférences de presse avec Leeds United de celui que nous n’appellerons pas El Loco, mais Le Professeur.

« Le monde reconnaît au football anglais l'intensité. C'est un aspect de son identité que le monde reconnaît à l'Angleterre. Hors d'Angleterre surtout. J'imagine que ce ne sera pas une difficulté d'essayer de faire quelque chose que le football anglais fait naturellement et normalement. »

« La manière dont on perçoit la victoire conditionne les outils que l'on croit les plus adaptés »

Je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Si j’ai quelque chose de concret, je vous tiendrai informé.Non.Parce que... euh... je préfère les situations définitives et pas celles qui changent de manière incertaine.Je suis content. Maintenir l’intensité est un objectif et nous devrons démontrer que nous sommes capables de l’atteindre.Normalement, j’aspire à avoir deux joueurs par poste. De ces 22 joueurs, j’aime que 18 aient un statut égal, comme s’ils avaient tous le niveau pour être titulaires. Et 4 joueurs qui aient encore à compléter leur... leur expérience pour être définitivement des joueurs de l’équipe première.Bon... Eeeh... Chaque rival met à l’épreuve les possibilités de ce que nous essayons de faire. C’est aussi un match à l’extérieur et pas à domicile. On devra essayer de répéter les meilleurs moments du premier match, plus longtemps, et on devra voir si ce qu’on a fait à domicile, on peut le faire à l’extérieur. Nos intentions sont les mêmes. Identiques.Non, non, si tout se déroule normalement, ce sera la même équipe et on ne pourra pas compter sur Dallas.. Il a une blessure qui le tiendra absent pendant une période pour le moment indéterminée.. Bon... C’est un pari.Ah le tabouret ? Il est très confortable. La question se réfère au fait de savoir si le tabouret est confortable ou s’il n’est pas confortable ?Ça me surprend.Pearce fait partie de cette catégorie. Tyler Roberts fait partie de cette catégorie. Shackleton fait partie de cette catégorie. Shaughnessy fait partie de cette catégorie. Parfois ce n’est pas seulement l’âge, c’est aussi l’expérience en termes de minutes en équipe première.Vous pouvez préciser votre question ?Bon... Accumuler les entraînements. Mettre à l’épreuve de la compétition ce qu’on fait à l’entraînement. Ce sont les deux éléments les plus signifi... les plus importants pour le développement des joueurs.Oui. Oui parce que normalement du groupe de 22 joueurs il en manque toujours 4, sur blessure ou suspension. Donc ces 4 joueurs passent dans le groupe des 18 convoqués. Et quand ils sont dans les 18, cela présuppose pouvoir jouer. D’autre part, être jeune n’est pas un obstacle pour être titulaire. Il faut seulement montrer qu’on est le meilleur.C’est un joueur déséquilibrant. Créatif. Il a la capacité de trouver des solutions lui-même. Ça en fait joueur singulier, un joueur qui attire l’attention. On a pu voir ce qui le distingue pendant le match de dimanche.Son attitude ? Très bonne.Je l’ai senti enthousiaste et sûr... et... ah, et confiant.Il progresse chaque jour. Il se rapproche de sa meilleure forme. C’est une option pour le poste de défenseur central gauche ou droite.Nooon. En général, on célèbre plus la victoire que les buts. Et les célébrations, au poste que j’occupe, me semblent correspondre plus au domaine privé qu’au domaine public. Je pense que le domaine public de la célébration correspond au footballeur et au spectateur.Le coach de Derby est une gloire du football anglais (Frank Lampard, ndlr). Cela a toujours une répercussion sur l’équipe. Derby County fait partie des 6 équipes les plus importantes de la Championship. Bon, cela est toujours un jugement qu’on peut faire avant le début de la compétition. Tous les rivaux méritent le respect. Et celui-ci mérite un respect spécial, non?Bon... Le match a eu peu de hauts et de bas... On a dominé la majeure partie du match. La manière de jouer, nous l’avons aussi maintenue pendant pas mal de temps. Les deux aspects qui nous représentent le plus sont la récupération rapide du ballon et le nombre de passes avant de finaliser la possession, de la convertir en attaque. Je regarde ces deux aspects. Et si on les concrétise ou non, ça me donne une idée du niveau de l’équipe.Vous savez, au-delà du style, additionner des passes n’est jamais une nouveauté et essayer de posséder, récupérer le ballon est un aspect primordial du jeu. Je ne crois pas que... que ce que nous proposons soit si nouveau qu’il faille évaluer si c’est possible ou non pour les joueurs. Les moments pendant lesquels Stoke City a dominé ont été ceux pendant lesquels on n'a pas pu les empêcher de faire 10 passes de suite. Ce qui me fait penser que le jeu n’est pas si différent. Les objectifs sont plus ou moins similaires pour tous. Parfois, une équipe s’impose sur l’autre, et parfois c’est le contraire, pendant le même match.Bon.Le monde reconnaît au football anglais l’intensité. C’est un aspect de son identité que le monde reconnaît à l’Angleterre. Hors d’Angleterre surtout. J’imagine que ce ne sera pas une difficulté d’essayer de faire quelque chose que le football anglais fait naturellement et normalement. Maintenant, c’est vrai qu’il y a beaucoup de matchs mais nous avons aussi deux interprètes pour chaque poste. Espérons que nous aurons la sagesse de bien gérer toutes nos ressources.Peut-être... Votre question me fait réfléchir. Je crois que non. Mais si les autres, ou si certains voient le problème d’une manière différente de la mienne, je devrai le prendre en compte. Parce que l’expérience dans la connaissance de la compétition ne peut pas ne pas être considérée. Je suppose que vous posez ces questions parce que vous interprétez la Championship. Que vous êtes en train de l’interpréter. À la base, je pense que 50 matchs en 10 mois n’est pas un chiffre inaccessible pour 18 ou 22 joueurs. Mais je veux ajouter une nuance à l’explication.Le rendement physique est aussi un état mental. Avoir la possibilité concrète de jouer régulièrement génère un meilleur état mental. Quand il y a plus de 22 joueurs, on a parfois 3 possibilités pour certains postes. Et cela peut faire disparaître l’enthousiasme, affecter la disposition des joueurs. Je pense toujours à 18 titulaires et à 4 joueurs qui peuvent espérer un peu plus. On prend aussi en compte 2 ou 3 joueurs supplémentaires. Par exemple, Clarke, Edmondson, ce qui nous donne un groupe de 25 joueurs, avec différentes catégories d’expérience.Le capitaine est le représentant des footballeurs. Je ne le choisis pas. Parce que d’après moi, il doit être choisi par ceux qu’il va représenter. Mon point de vue est celui d’un observateur. Je crois que c’est un grand capitaine. Mais l’opinion la plus précieuse est celle de ses coéquipiers.C’est mon objectif. Normalement les objectifs s’équilibrent, se contrebalancent selon le comportement de l’adversaire. Si les deux équipes réclament l’initiative, ce n’est pas la même chose que si l’une des deux la concède. Imaginons le contraire de l’initiative, qui est l’attente. Si les deux équipes attendaient, il y aurait un grand vide au milieu.C’est pour cela que s’il y a une équipe qui veut mener le jeu et l’autre qui spécule, les rôles sont plus faciles à se partager. Mais si les deux attendent, ou si les deux ont de l’ambition, il y a une équation plus difficile à résoudre. Je vous dis tout ça parce que si on n'arrive pas à imposer notre style pendant certains matchs, ce sera parce que notre adversaire nous en empêchera, pas parce que nous n’essayerons pas. Pour moi, le style est toujours unique. Je ne veux pas dire que c’est une norme, ou une vérité absolue. Mais pour moi, personnellement, c’est si difficile de jouer à ma façon que je ne propose pas d’options alternatives. Pour moi, le fameux plan B est seulement déterminé par un joueur différent, avec des caractéristiques différentes, au même poste. Mais les objectifs sont toujours les mêmes. Dans le sens que la manière dont on perçoit la victoire conditionne les outils que l’on croit les plus adaptés. En reconnaissant toujours qu’il y a des idées contraires qui sont tout aussi valides.Dallas est un joueur très important. Il peut jouer des deux côtés et à différents postes. Son absence va être très importante pour nous. Je ne pourrais pas vous dire avec précision sa période d’indisponibilité. Je vais demander à l’équipe médicale qu’elle vous donne des précisions exactes.Je ne sais pas.En vrai, je sais. Mais comme vous décomposez la question, j’ai peur de donner une information incorrecte. Je vais faire en sorte que vous ayez la réponse rapidement.