Bielsa, la flamme qui ne s'éteindra pas

Le couperet est tombé ce dimanche sur les coups de midi après une quatrième défaite consécutive : Marcelo Bielsa n'est plus l'entraîneur de Leeds. La décision paraissait inévitable au regard de la pente glissante sur laquelle les Peacocks étaient engagés. Mais elle n'enlèvera rien à l’immense travail accompli par l'Argentin dans le Yorkshire.

The Revival

Droit au cœur

Marcelo gets a great reception as he’s mobbed by the #LUFC fans on arrival pic.twitter.com/eemBY8Q0Ku — Leeds United (@LUFC) July 11, 2019

Par Quentin Ballue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les histoires d'amour finissent mal, en général. Celle liant Marcelo Bielsa à Leeds fut intense et sincère. L'Argentin était arrivé en juin 2018, pour sortir lesde leur torpeur et les remettre sur le devant de la scène. Une mission accomplie haut la main. La lourde défaite contre Tottenham samedi à Elland Road a néanmoins été celle de trop., commentait le président Andrea Radrizzani dans son communiqué. Après 26 journées, Leeds n’est que 16, avec deux points d’avance sur la zone rouge, et le statut peu envié de plus mauvaise défense de Premier League. Suffisant pour sceller la fin de sa collaboration avec Leeds, mais presque insignifiant à l'heure d'évoquer son bilan. N'en déplaise à ceux qui le qualifient deComme l’a justement souligné Patrick Bamford ce dimanche après-midi, Bielsa resteraà Leeds. Dès sa saison inaugurale, il mène ses troupes jusqu'en play-offs. Pour la première fois depuis la relégation de 2004, Leeds peut croire à un retour dans l'élite. Lestombent en demi-finales contre le Derby County de Frank Lampard et Mason Mount, mais les premières pierres de l’édifice sont posées. Ce nouveau souffle porte le LUFC au sommet du championnat en 2019-2020. Au bout d'un interminable marathon de 46 journées : un total de 93 points synonyme de titre de champion et d’accession en Premier League. Leeds n’avait plus soulevé le moindre trophée depuis 1992, et regardait la PL d’en bas depuis 2004. Le club avait même passé trois saisons en League One de 2007 à 2010. Autant de « repères » joyeusement balayés par Illan Meslier, Ben White, Kalvin Phillips ou encore Patrick Bamford, tous propulsés dans une autre dimension par le technicien sud-américain.De retour dans l’élite, Leeds tient tête au champion Liverpool à Anfield dans un thriller haletant (4-3). Le ton est donné. Marcelo Bielsa fait souffler un vent de fraîcheur sur la Premier League avec une équipe combative, audacieuse et agressive. Il y aura des gifles 5-1 à Old Trafford, 7-0 à l'Etihad ou 6-0 à Anfield. Mais il y aura aussi des victoires face à Manchester City et Tottenham, ainsi que des nuls contre Chelsea, Liverpool, Arsenal et Manchester United. Neuvièmes du championnat la saison passée , lesatteignent leur meilleur classement depuis l’exercice 2001-2002., louait son disciple Pep Guardiola au printemps dernier.D’emblée, Bielsa s’est mis les fans dans la poche avec son cocktail habituel : passion, sincérité et intensité.Au-delà du visage affiché par son équipe sur le terrain, si Marcelo Bielsa a conquis son monde et laissé une trace indélébile dans l’histoire du LUFC, c’est aussi par sa personnalité. Un homme simple, toujours en jogging, que l’on peut croiser en train de faire ses courses au supermarché, ou installé à une table du Costa Coffee. Un homme obsédé par les détails. Parfois trop, en témoigne le « spygate » qui avait mis Lampard en rogne . Un homme tourné vers le collectif, qui n'hésitait jamais à glisser un mot sur les personnes travaillant en cuisine ou chargées de l'entretien du centre d'entraînement. Un homme, enfin, qui a toujours témoigné un immense respect aux fans. L’Argentin avait notamment envoyé ses joueurs ramasser des déchets pendant trois heures pour leur faire comprendre à quel point leurs supporters travaillaient dur pour pouvoir se payer une place au stade., soulignait le directeur du football de Leeds, Victor Orta. Il n'y a qu'à voir les messages de remerciements fleurir ces dernières heures :a réveillé un géant endormi et offert d'inoubliables émotions à des supporters qui ne demandaient que ça. Il y a huit jours encore, avant la réception de Manchester United, un drapeau géant en son honneur était déployé à Elland Road, accompagné de trois mots :Le club a précisé dans son communiqué qu'il étudiait l'idée d'un hommage permanent à Elland Road. Parce que Bielsa et Leeds, c'était beau, et que dans le Yorkshire, on ne l'oubliera pas de sitôt.