Marca élit son onze « The Worst »

MARCA: The Worst XI after almost 100,000 votes pic.twitter.com/NFqrYyGbI2 — M•A•J (@Ultra_Suristic) September 24, 2019

AAF

Contre-soirée.Le quotidien espagnol MARCA a pris le contrepied des trophées « The Best » , remis ce lundi soir par la FIFA, et annoncé ses « The Worst » , les pires joueurs de l'année écoulée. Une petite boutade qui commence à s'inscrire dans la tradition, puisque c'était cette année la troisième édition des « The Worst » .Avec plus de 100 000 votes récoltés auprès de ses lecteurs, le quotidien espagnol a donc mis sur pied un onze des pires joueurs de la saison, et contrairement à son illustre aîné, celui-ci fait paradoxalement moins débat. Karius dans les bois, une défense Lichtsteiner-Mustafi-Jones-Kurzawa, un milieu à trois composé de Fred, Renato Sanches et Coutinho et enfin une attaque Javier Pastore-Alexis Sánchez-Quincy Promes.Une belle équipe de jambes de bois, comme dirait l'autre.