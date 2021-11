Marc Wilmots nouvel entraîneur du Raja Club Athletic

MD

Marhba Marc !Sélectionneur de la Belgique entre mai 2012 et juillet 2016, Marc Wilmots retrouve les bords des terrains après sa courte mais mouvementée aventure en Iran . Le 11 novembre dernier, le Raja Club Athletic a annoncé la signature du Belge pour les deux prochaines saisons. Il succède à Lassaad Chabbi qui avait remporté la Coupe de la confédération et la Coupe arabe des clubs champions en l'espace de sept mois.C’est un nouveau défi pour Wilmots, d’autant plus que ce n’est que la troisième fois qu’il va occuper le poste d’entraîneur dans un club après ses expériences à Schalke en 2003, puis à Saint-Trond entre 2004 et 2005. Pour la dernière statistique, Wilmots devient le troisième coach belge à officialiser dans le club marocain, après Jean Thissen en 1994 et Walter Meeuws en 2002.Le club de Casablanca est actuellement deuxième du championnat marocain.