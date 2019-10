« J’espère qu’un jour, mon fils se rendra compte de ce que ce but représente »

Vendredi soir, les 77 000 habitants d’Andorre ont célébré la troisième victoire officielle de leur équipe nationale, la toute première dans une phase de qualification d’un Euro. Andorre a battu la Moldavie 1-0 grâce à Marc Vales, 29 ans. Un moment particulier pour le milieu de terrain andorran qui évolue à l'année dans l'anonymat de la deuxième division norvégienne. Interview avec le buteur.

« On savait que l’équipe adverse avait étudié à la vidéo nos séances sur corner. »

« On réussit à accomplir des belles choses avec des joueurs non professionnels. »

J’ai commencé ma carrière dans les divisions inférieures espagnoles : Real Madrid C, Atlético Baleares, Deportivo Aragón... des clubs prestigieux. Puis, j’ai voyagé en Finlande, où j’ai remporté la Coupe nationale avec SJK en 2016. Et, j’ai eu l’opportunité de jouer en Norvège, à Sandefjord. On est descendu la saison dernière et on espère bien remonter en première division cette saison.Comme tu peux l’imaginer, on n’a pas beaucoup dormi. Il y a des nuits où il faut savourer. Je l’ai passée aux côtés de la famille et de mes coéquipiers.On obtient un corner. Le premier et le seul de la rencontre en notre faveur. À l’entraînement, on a travaillé les combinaisons au premier poteau. Sauf qu’on savait que l’équipe adverse avait étudié nos séances à la vidéo. Donc, si tu regardes bien, quand Marc Pujol tire le corner, plusieurs défenseurs se jettent au premier poteau. J’ai repris le ballon au niveau du point de penalty et je l’ai mis au second poteau.Ce qui me rend le plus heureux, c’est d’avoir permis de donner une victoire historique à la sélection d’Andorre. Ce but, il est pour mes coéquipiers, mes amis et ma famille. Mes parents et mon frère étaient au stade. Il manquait ma femme et mon fils, qui sont restés en Norvège. Dommage qu’ils n’aient pas pu être là physiquement, mais je les sentais quand même près de moi sur le terrain. Je vais les retrouver mardi à l'aéroport après le match contre l'Islande.C’est très difficile de mettre des mots sur ce qu’on ressent à ce moment-là. Ça fait maintenant plus de dix ans que je joue pour l’équipe nationale. J’ai 65 capes. J’ai toujours essayé de donner le maximum pour représenter mon pays. Quand le ballon a franchi la ligne, c’était une explosion de sensations, j’étais heureux et j’avais la rage, aussi, en pensant à aller chercher la victoire. Et j’ai pleuré en pensant à ma grand-mère, qui n’est plus avec nous aujourd’hui...C'est une sacrée coïncidence qu’on ait tous les trois le même prénom. J’en veux encore d’autres, des buts, maintenant !En vérité, marquer pour la sélection, c’était un rêve qui me paraissait très lointain. Mon fils n’a que neuf mois, donc il n’est pas assez grand pour m’en parler. J’espère que quand il grandira et qu’il verra ce but, un jour, il se rendra compte de ce que cela représente pour moi.Hier, sur les 11 titulaires, je dirais que la moitié vivent du football comme joueur et éducateur, et le reste ont un travail à côté. Beaucoup d’entre nous doivent se lever le matin pour aller travailler. C’est le mérite de notre sélection : on réussit à accomplir des belles choses avec des joueurs non professionnels. Moi, j’ai eu la chance de gagner ma vie avec le football depuis le début de ma carrière.Griezmann est un joueur incroyable, mais celui qui m’a plus impressionné, c’était (Moussa) Sissoko. Un monstre physique, passes courtes, passes longues, l’intensité qu’il mettait... C’est un joueur qui m’a étonné et qui m’a beaucoup plu.Je crois que tous les joueurs de foot aimeraient jouer ces grands matchs. Après, ma mentalité, c’est d'entrer sur le terrain avec Sandefjord comme si c’était avec le maillot de la sélection. Motivé à 100%. Quand j’arrive sur la pelouse d’un stade comme le Stade de France, je regarde les supporters, j’en profite beaucoup. Mais, à partir du moment où l’arbitre siffle le coup d’envoi de la rencontre, je me concentre sur le match et le mec que j’ai en face de moi, peu importe que ce soit Griezmann ou un nom norvégien.Pour nous, une phase finale d’un grand tournoi, c’est encore si loin. Mais, qui sait, à moyen terme ? Le nouveau format de qualification avec la Ligue des nations peut nous être profitable. Il nous donne une chance de nous qualifier en rivalisant avec d’autres sélections modestes. On va continuer à se battre pour y arriver un jour.