Dieu est de retour en Argentine

Neuf ans après avoir été écarté du poste de sélectionneur de l’Albiceleste, Diego Armando Maradona revient dans le football argentin en mode « Rolland Courbis » pour entraîner et tenter de sauver le club de Gimnasia La Plata menacé de relégation. Le retour de l’idole sur ses terres enflamme déjà le pays.

1

Diego le pompier

« Pour lui, il n’y a pas pire maladie que de ne pas se sentir Maradona »

Batistuta ne sera pas dans le staff

Revenir pour se venger de Veron ?

Par Georges Quirino Chaves, à Buenos Aires

» C’est derrière ce message que des supporters de Gimnasia se sont réunis ce mercredi soir aux portes de la majestueuse cathédrale de l’Immaculé-Conception de la Plata. Ils prient pour que l’information se confirme enfin. «» , annonce finalement dans la soirée le président du club Gabriel Pellegrino au quotidien platense. Diego Armando Maradona va donc bien devenir le nouvel entraîneur du « Lobo » (le « Loup » , surnom de l’équipe, N.D.L.R.). La fin d’un peu plus de 72 heures d’un feuilleton qui a tenu en haleine toute l’Argentine et joué avec les nerfs des supporters du plus vieux club du pays (fondé en 1887).Samedi dernier, l’entraîneur de Gimnasia, Dario Ortiz, démissionne après la nouvelle défaite de son équipe 1-0 sur la pelouse d’Argentinos Juniors. Le bilan catastrophique de quatre déroutes et un nul après cinq journées met, avec le système de relégation basé sur la moyenne de points des trois dernières saisons, le cluben situation de grand danger pour se maintenir en Superliga. Depuis quelques jours déjà, le nom de Maradona, libre depuis son départ en juin dernier des Dorados de Sinaloa club de deuxième division mexicaine qu’il n’a pas réussi à hisser parmi l’élite, circule dans la presse comme candidat possible pour être le « pompier de service » de l’équipe de la province de Buenos Aires. L’éternel serpent de mer d’un retour du «» au pays semble cette fois-ci crédible et même être avancé sérieusement par les dirigeants. Alors que la température commençait à monter, le quotidien sportifrefroidit tout le monde en annonçant ce mardi que «» . Le « Pibe de Oro » a en effet subi ces derniers mois deux interventions chirurgicales sérieuses au coude et au genou. Sauf que Maradona lui-même va sortir de la boîte quelques heures plus tard. Une photo le représentant debout, tout sourire, est postée sur son compte Instagram avec le commentaire : «Il n’en fallait pas plus pour enflammer définitivement les plateaux télé ce mercredi. «» , annonce sobrement Sebastian Vignolo, le présentateur star en ouverture de l’émission football de référence de la mi-journée: «» À ses côtés, Daniel Arcucci, qui a suivi toute la carrière d' « El Pelusa » pour le mythique et disparu magazine, commence, en se la racontant un peu : «[...]» Il tempère tout de même : «» Le « Pollo » Vignolo reprend.L’avocat et homme de confiance de Diego, Matias Morla, vient de poster une vidéo sur les réseaux sociaux ! L’ancien numéro 10 apparaît à l’image assis sur un canapé aux côtés du chirurgien qui l’a opéré. «» , dit le champion du monde 1986, avec une élocution difficile, puis il remonte son pantalon qui était sur ses chevilles et poursuit debout après quelques pas moyennement assurés : «» Et il se tape le poing à la poitrine. L’officialisation n’est plus qu’une question d’heures. L’un de ses conseillers, le puissant agent Christian Bragarnik, évoque sur Fox Sports Radio «» «» , réagit sans filtre le coprésentateur de l’émissionen apprenant l’éventualité d’un duo Diego-Batigol. Finalement, l’ancien buteur de la Fiorentina mettra fin à l’illusion rapidement dans la soirée sur Twitter : «Son retour acté, et des débuts programmés contre Racing à domicile le dimanche 15 septembre, la question est désormais de savoir dans quel état d’esprit Maradona va revenir dans l’univers du football argentin. Pour rappel, l’ancien joueur de Naples a déjà entraîné dans le championnat de son pays. Alors qu’il était suspendu après son contrôle positif à la cocaïne qui l’avait exclu du Mondial 94, le « Pibe de Oro » avait profité de cette « pause » pour diriger, aux côtés de Carlos Fren, deux clubs de l’élite : Mandiyu de Corrientes (12 matchs, 1 victoire) et Racing (11 matchs, 2 victoires) où il permettra notamment au club d’Avellaneda de remporter son premier succès à la Bombonera depuis vingt ans. Il reprendra ensuite sa carrière de joueur à Boca en 1995 où il terminera sa carrière deux ans plus tard.Son mandat de sélectionneur de l’Argentine entre 2008 et l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2010 contre l’Allemagne (4-0) est surtout marqué par ses relations exécrables avec l’intransigeante presse locale. Attaqué de toutes parts à propos du faible niveau de son équipe, il avait violemment répliqué après avoir obtenu, dans la difficulté en Uruguay, la qualification pour le Mondial : «» La FIFA le suspendra deux mois et lui infligera 25 000 francs suisses d’amende pour cette sortie.Sera-t-il plus calme cette fois-ci ? Pas sûr. Un indice. Dans la vidéo diffusée hier, Maradona finit son intervention par cette phrase : «» À qui s’adresse-t-il de manière si virulente ? «» , éclaire son avocat hier soir dans la presse. L’ancien joueur de Manchester United et Chelsea, qui avait joué sous les ordres du « Diez » au Mondial 2010, avait largement critiqué ses méthodes et compétences après son départ de la sélection. Le « Pibe de Oro » ne l’a jamais digéré, et les deux hommes se sont régulièrement écharpés par médias interposés et même sur le terrain à l’issue de la première mi-temps du match... de la paix, une rencontre caritative organisée à Rome en 2016. Le problème ? Juan Sebastián Verón est aujourd’hui le président d’Estudiantes La Plata, le club rival qui partage la ville avec le Gimnasia de Diego Maradona. Le toujours électrique Clásico platense est prévu le 2 novembre prochain. Comment mettre encore plus d’huile sur le feu ? Le quotidiena mis en ligne et diffusé tard dans la nuit ce mercredi un message audio envoyé sur Whatsapp par Veron à un ami : «(de Maradona à Gimnasia, N.D.L.R.)» Et le journal sportif de ponctuer son article d’un très responsable : «» . Bienvenue au pays Diego.